[Agrég. Lettres]

'Solitude et communauté dans le roman' : textes de la journée d'études du 23 janvier 2020

(Sorbonne Université)

"La journée d’études qui s’est tenue le 23 janvier 2020 à la Faculté des lettres de Sorbonne Université, grâce au soutien financier de l’UFR de langue française et du Centre de recherches en littérature comparée, a réuni huit communications sur le programme « Solitude et communauté dans le roman ». Il s’agit là d’un ensemble très riche d’analyses portant d’une part sur chacune des œuvres – deux études pour chacun des textes au programme – et d’autre part sur deux questions d’ensemble (voir sommaire ci-dessous).

Afin de permettre au maximum de candidat.e.s de pouvoir bénéficier de ces analyses, il nous a paru important de leur donner la plus large et la plus rapide diffusion possibles. C’est pourquoi nous remercions le site de la SFLGC d’accueillir ces textes et de faciliter leur diffusion. Et nous remercions également très chaleureusement les intervenantes qui ont toutes accepté de transmettre, dans l’urgence dictée par le calendrier des concours, un texte qui correspond à leur communication orale, et qui n’est donc pas un article prêt à être publié, poli et achevé. Ce sont des « works in progress », qu’il faut lire comme tels.

Nous espérons que ces analyses éclaireront, pour les candidat.e.s, certains aspects des trois romans au programme et nous souhaitons à toutes et tous bon courage dans cette période compliquée, où il faut rester mobilisé.e.s dans sa préparation malgré toutes les incertitudes liées au contexte." — Danielle Perrot-Corpet, Anne Tomiche

Solitude et communauté dans le roman

(Carson McCullers, Le coeur est un chasseur solitaire, Marguerite Duras, Le Vice-consul et Christa Wolf, Médée)

Mesures de l’écart dans Le cœur est un chasseur solitaire par REYNES Anne

Traduire le trouble dans Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers par DE GANDT Marie

La singularité commune dans Le Vice-Consul de Marguerite Duras : entre solitude et communauté par COUSSEAU Anne

L’un et le multiple Personnage et récit dans Le Vice-consul par CHALONGE Florence de

La solitude est-elle un lieu commun ? Retour sur les horizons historiques, politiques et narratifs de l’intertextualité dans Médée. Voix (1996) de Christa Wolf par ARLAUD Sylvie

La main, la tête et la voix. Une lecture de Médée. Voix de Christa Wolf par FRANÇOIS Anne Isabelle

Du centre à la périphérie : communautés nationales et communautés régionales dans les trois œuvres au programme par LEBARBIER Amandine

Le care face à la loi : éthique de la sollicitude et remédiation communautaire par SAMOYAULT Tiphaine