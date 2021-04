Amandine Gouttefarde, L'Exil dans la littérature grecque archaïque et classique

Paris : L'Harmattan, coll. "Espaces littéraires", 2020.

464 p.

EAN 9782343213613

42,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Dans la littérature grecque archaïque et classique, l'exil apparaît et évolue dans des contextes politiques déterminants. Du VIIe au IVe siècle avant J.-C., à travers les régimes tyranniques et oligarchiques, mais aussi durant la démocratie, c'est une mesure à la fois punitive et préventive qui sert à maintenir un pouvoir en place, tendant à évoluer vers une modération des expulsions, à travers notamment l'ostracisme, tout en étant de plus en plus encadrée par la législation. Au-delà de cet ancrage politique, les représentations de l'exil et des exilés participent à un imaginaire riche qui est exploité dans tous les genres littéraires de cette période. Ces représentations font naître une réflexion sur l'histoire et l'état de la démocratie, ainsi que sur la dimension métaphorique de l'exil. De plus, les malheurs de l'exil, les plaintes ou la souillure qui lui sont associées côtoient des représentations moins attendues, telles que celle d'une communauté active et vindicative d'exilés ou encore celle d'archétypes du bon ou du mauvais exilé. Enfin, l'abondance de ses représentations, autant que de son vocabulaire, fait de l'exil une image propre à illustrer des concepts politiques et philosophiques de premier plan dans la pensée grecque.

Amandine Gouttefarde est professeur de lettres classiques en lycée, docteur en études grecques et membre extérieur du laboratoire EDITTA de l'université Paris-Sorbonne. Après avoir réalisé sa thèse sur l'exil dans la littérature antique, elle s'attache à l'étude de l'exil dans la culture grecque contemporaine, afin d'examiner les parallèles possibles entre ces périodes dans des oeuvres littéraires, cinématographiques et musicales. Ses domaines de recherche sont la marginalité liée à l'exil dans l'Antiquité, mais aussi la transmission des concepts de xenitia ou de double exil issus de l'expatriation grecque, à travers les siècles, et de façon plus générale l'évolution des représentations culturelles issues de la Grèce antique.