Voyages au centre de la France. L'identité d'une région au regard de ses visiteurs (XVIe-XXe siècle)

Anne Friederike Delouis

Presses universitaires de Rennes, 2021.

Date de parution : 28.01.2021

25,00 €

ISBN : 978-2-7535-8028-2

Comment définir la région Centre-Val de Loire ? Celle-ci a-t-elle seulement un caractère propre ? Au premier regard, nombre sont ceux qui la jugeront sans qualités saillantes : un assemblage arbitraire d'anciennes provinces, sans cohésion interne entre les parties constituantes, dont l'une se trouve sous l'influence de la capitale et l'autre regarde déjà vers le Massif central. Cruauté non pas du sort, mais de la nature, le Centre serait dépourvu d'éléments topographiques marquants suffisant à en forger l'identité, à part la Loire qu'il partage avec d'autres régions.

C'est par le biais des voyages et des voyageurs que cet ouvrage collectif se propose d'aborder l'histoire de la région et de ses représentations. En effet, à défaut d'être dépaysé ou de ressentir le charme d'un quelconque exotisme, le visiteur français ou étranger saura distinguer les altérités de la Touraine, du Berry ou de l'Orléanais. La narration, la description tout comme le dessin, la peinture et plus tard la photographie, fixeront plus volontiers ce qui paraît typique, caractéristique, représentatif.

Ainsi, ces voyages au Centre de la France nous tendent le miroir où peut être mieux perçue, dans sa diversité et sa richesse, l'identité d'une région insaisissable mais essentielle à la construction d'une histoire nationale.