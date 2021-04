Moyen Âge et critique littéraire

Alain Corbellari

Presses Universitaires de Vincennes, coll. "Libre cours", 2021

*

188 p.

10 EUR

EAN : 9782379241703

*

DESCRIPTION :

Les histoires de la critique littéraire ne manquent pas, mais l’originalité du présent volume est de montrer que les médiévistes ont pris une part prépondérante et souvent insoupçonnée dans l’élaboration de ses modèles.

Basé sur l’expérience de l’auteur, qui travaille sur ces questions et les enseigne depuis trente ans, l'ouvrage propose une histoire de la critique littéraire vue du point de vue du médiévisme : on n’y trouvera donc pas toutes les écoles critiques, mais la plupart ont quand même pu y trouver place, soit que les médiévistes — au sens large du terme — les aient inventées ou infléchies de manière décisive, soit que la littérature ou l’art du Moyen Âge aient offert à des méthodes qui a priori ne les sollicitaient pas, des exemples susceptibles d’en éclairer et d’en consolider les principes.

*

SOMMAIRE :

Avant-propos

Chapitre I - La philologie science-pilote

Les origines antiques de la philologie

Le renouveau humaniste

Science allemande et philologie romane

La naissance de l’histoire littéraire

Vers une nouvelle philologie

Chapitre II - Un formalisme à la médiévale

L’origine des contes

Chansons de geste et oralité

Le problème des troubadours

La « poétique médiévale » de Paul Zumthor

Des rhétoriqueurs à l’Oulipo

Du roman en prose à la transtextualité

Chapitre III - De Rome à Tintagel

Grandeur et misère de l’allégorie

Aux sources de l’affectivité médiévale

La redécouverte du médio-latin

L’empire des topoï

La revanche des celtisants : à l’origine des cultural studies ?

Un Moyen Âge pan-mythique

Chapitre IV - Le Moyen Âge si loin si proche

Nouvelle histoire et anthropologie historique

Marxisme et littérature médiévale

Bakhtine et la culture populaire

Denis de Rougemont et l’Occident

Du côté de l’anthropologie structurale

À la croisée des savoirs

Les aventures de la réception

Chapitre V - Pour une herméneutique du soupçon

Le « surplus » médiéval

Lectures psychanalytiques

Une déconstruction à la médiévale

L’invention du féminisme

Désir mimétique et homosexualité

Un post-colonialisme avant la colonisation ?

Un Moyen Âge plus proche de la nature ?

Conclusion

Index des noms de personnes

Index notionnel

*

