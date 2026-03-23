Albums de littérature de jeunesse anglophones et enseignement-apprentissage de l’anglais (revue Textes et Contextes)

Appel à contributions pour la revue Textes et Contextes (22.1 – juin 2027)

« Albums de littérature de jeunesse anglophones et enseignement-apprentissage de l’anglais »

Les albums de littérature de jeunesse sont des œuvres littéraires dont la narration s’appuie sur une iconographie essentielle au déroulé du récit, à son contexte ou à ses personnages. Ils sont manipulables comme des objets – la matérialité de l’album est d’ailleurs une caractéristique particulièrement notable (Ouvrard, 2022) – et l’identité singulière de ces iconotextes s’appuie souvent sur une situation de lecture dialogique : un album se lit/se parle volontiers à plusieurs.

Ainsi, dans la mesure où la présence conjointe du texte et des illustrations relève de deux codes sémiotiques différents, la lecture et la discussion autour de l'album nécessite l'activation croisée de deux mécanismes complexes que sont la littéracie verbale et la littéracie visuelle. Dans le cas de l'album sans texte (A Stone for Sascha de Aaron Becker, 2018 ou Migrants d’Issa Watanabe, 2019 par exemple), ce sont les lecteurs qui proposent leur propre script et le verbalisent.

Sachant que le sens doit nécessairement être déployé sur deux axes différents (le visuel et le verbal), les créateurs d'albums ainsi que les professionnels de ce domaine particulier de l'édition littéraire cultivent l'art du décalage. Parlant de Randolph Caldecott (1846-1886), qu'il considère comme le père de l'album moderne, Maurice Sendak (1988) utilise le mot "syncope", au sens musical du terme, pour définir l'écart rythmique qui existe entre le contenu des images et celui du texte. Image et texte ne sont jamais tout à fait là où on les attend, ne tombent jamais tout à fait sur le même temps ; un décalage original et fructueux surgit entre eux.

L'autre force de l’album tient au travail sur les détails et les indices cachés. Il s’agit de poser les yeux sur tout ce qui peut faire sens, comme l'explique Serafini dans Reading the Visual: An Introduction to Teaching Multimodal Literacy (2014) mais aussi d'écouter avec attention les sons de la langue (Orange, Pear, Apple, Bear de Emily Gravett, 2006). Il peut aussi s’agir de repérer l'absence, alors signifiante, d'éléments attendus, de nature visuelle ou verbale. Le lecteur est ainsi entraîné à percevoir et démêler ces indices, à développer des hypothèses et mener un raisonnement.

Forme courte, économe, faussement simple, l’album présente en quelques pages, pour chacun de ses titres publiés, un propos singulier. Il existe aujourd'hui une multitude d'albums traitant, avec concision et originalité, d’une grande diversité de sujets, proposant des univers visuels variés, des contenus culturels distincts (Burgain, 2018), et offrant des manières multiples de valoriser la langue (Partridge Salomon, 2019). En anglais, il est évident que l'album, dans sa forme sonore, fait écho aux caractéristiques phonologiques de la langue anglaise.

Choisi dans l’optique d’objectifs didactiques précis, un album peut donc se révéler un support d'apprentissage très productif de la maternelle à l'université. Il permet la mise en place d’activités langagières autour de problématiques culturellement riches et de nombreux objectifs appelés "citoyens" dans le cadre institutionnel français, car une des caractéristiques de l'album, contemporain, en particulier, est d'associer les lecteurs aux questions de société (Haaland, Kümmerling-Meibauer et Ommundsen, 2022). C’est cette complexité de l'album qu’il s’agira d’interroger, dans une perspective de didactique de la littérature, pour ce numéro de la revue Textes et Contextes.

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Les propositions d’une page maximum, en anglais ou français, devront être envoyées avant le 30 avril 2026 aux directrices scientifiques du numéro (veronique.alexandre@unicaen.fr ; christine.colliere-whiteside@u-bourgogne.fr ; elise.ouvrard@unicaen.fr) et comprendront un titre, un résumé ainsi qu’une courte biobibliographie. Les articles, une fois les propositions acceptées, pourront être rédigés en anglais ou en français.

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Direction scientifique du numéro :

Véronique Alexandre, Université de Caen

Christine Collière-Whiteside, Université Bourgogne Europe

Elise Ouvrard, Université de Caen

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Bibliographie :

Bang Molly (2016) [1991]. Picture This: How Pictures Work. San Francisco: Chronicle Books.

Bland Janice (2013). Children’s Literature and Learner Empowerment: Children and Teenagers in English Language Education. London: Bloomsbury.

Burgain Marie-France (2018). Pratiques transfictionnelles en classe de langue à l’école primaire, Recherches en didactique des langues et des cultures, 15-3.

Haaland, Gunnar, Kümmerling-Meibauer, Bettina et Ommundsen, Ase (2022). Exploring Challenging Picturebooks in Education. New York: Routledge.

Mourão, Sandie. (2023). The effectiveness of picturebooks for intercultural awareness in foreign language education: A scoping study. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 28(1), 173-209.

Nodelman Perry (2008). The Hidden Adult: Defining Children’s Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University.

Ouvrard Elise (2022). The Children’s Illustrated Literature Book in an Elementary School English Session: An Object Considered in its Materiality? in Bisault Joël, Le Bourgeois Roselyne, Thémines Jean-François, Le Mentec Mickaël and Chauvet-Chanoine Céline (dir.), Objects to Learn About and Objects for Learning: Which Teaching Practices for Which Issues? London: ISTE Group, pp. 3-20.

Partridge Salomon Jill Kay (2019) La littérature de jeunesse anglophone dans l’enseignement de l’anglais à l’école primaire, Les Langues Modernes, n° 2, 24-30.

Prince Nathalie et Thiltges Sébastian (dir.) (2018). Eco-Graphies – Ecologie et littératures pour la jeunesse. Presses Universitaires de Rennes.

Rose Gillian (2023) [2006]. Visual Methodologies: an introduction to researching with visual materials (5th edition). London: Thousand Oaks.

Sendak Maurice (1988). Caldecott & Co.: Notes on Books and Pictures. New York: Farrar Straus & Giroux.

Serafini Frank (2014). Reading the Visual: An Introduction to Teaching Multimodal Literacy. New York: Teacher College Press.