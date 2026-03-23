Objets et discours du ressentiment (Brest)

Colloque international

Objets et discours du ressentiment

Université de Bretagne Occidentale, Brest, les 21-22 octobre 2026

Loin d’être de l’ordre de l’intime, les études récentes autour de l’émotion, notamment depuis l’affective turn, ont montré la complexité de celle-ci en tant qu’objet d’étude, au croisement de la psychologie, de l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie, des neurosciences, etc. Certes, l’émotion est de l’ordre du subjectif, mais elle a également une dimension collective, sociale et culturelle. Elle est ressentie par le sujet dans son psychisme et son corps, mais sa représentation et sa sémiotisation utilisent des codes linguistiques et sémiotiques propres à une culture, à une époque, à des normes sociales et culturelles qui permettent et valorisent l’expression de certains affects et interdisent et délégitiment d’autres.

Ce colloque s'intéresse à une émotion en particulier : le ressentiment. Souvent perçu comme une émotion négative, une passion mélancolique et « indigne », associée à la victimisation de soi, le ressentiment serait l'affect des individus impuissants, des personnes vulnérables et des perdants au sein de sociétés en pleine mutation et hautement compétitives. Le problème avec une telle définition réside dans le risque de ne voir certaines critiques des injustices sociales que l’expression d’un affect triste et mauvais, le ressentiment. La critique sociale sera, alors, réduite à sa dimension affective, ce qui empêche de prendre en compte sa dimension politique et morale. Souvent, les discours qui mobilisent cet affect visent à inverser la hiérarchie des valeurs, à dépeindre les valeurs du groupe dominant comme injustes, iniques, moralement basses, etc., tandis que celles du groupe dominé sont présentées comme les plus pures et les plus moralement acceptables.

Par conséquent, loin d'être l'expression de rancune, de jalousie, d'amertume, etc., le ressentiment est un affect moral qui remet en question la hiérarchie des valeurs qui prédominent dans une société à un moment donné et qui appelle à soumettre, dans l’espace public, le système de valeur existant et sa hiérarchie à de nouvelles discussions.

Puisque toute émotion est activée et qu’elle est une réponse à un stimulus, nous pouvons poser les questions suivantes : quels stimuli activent le ressentiment ? Quelles sont les raisons qui le fondent ? Quels arguments utilise-t-on pour l’expliquer, le justifier, le disqualifier ?

Nous invitons les participantes et les participants à aborder la question du ressentiment, à partir de champs disciplinaires variés, tels que la philosophie, les sciences politiques, la linguistique, la rhétorique, l’analyse du discours, la psychologie, etc., en traitant, à titre d’exemples, des aspects suivants :

- Les métamorphoses du concept de ressentiment

- Les manifestations linguistiques, rhétoriques, discursives de l’expression du ressentiment ;

- Ressentiment et actes du langage

- Les modalités d’auto-attribution et d’alter-attribution du ressentiment

- Les groupes sociaux, politiques qui mobilisent le ressentiment dans leurs discours ;

- Ressentiment et politique

- Valeurs morales, politiques, sociales et ressentiment

- Expressions culturelles et/ou historiques du ressentiment

- Les objets et les catalyseurs du ressentiment

- Etc.

—

Soumission des résumés :

Nous invitons les participants et les participant.es à soumettre des résumés de 300 mots pour des présentations orales de 30 minutes (25 minutes pour la présentation et 5 minutes pour la discussion) à l’adresse suivante : d&o_ressentiment@univ-brest.fr

Les langues de la conférence sont le français et l'anglais.

—

Dates importantes :

- Date limite de soumission des résumés : 21 juin 2026

- Notification d'acceptation : 10 juillet 2026

- Dates de la conférence : 21-22 octobre 2026.