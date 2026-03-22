Revue Bertrand, n° 10

La publication du dixième numéro de la Revue Bertrand est prévue pour le printemps 2027. Des contributions proposant de prolonger les pistes ouvertes dans le numéro 9, consacré aux « Théâtralités bertrandiennes », seraient bienvenues. Mais la revue publie, plus généralement, des études et des documents liés à l’œuvre et à la vie de Louis (dit Aloysius) Bertrand. Toutes les réflexions et analyses portant sur les textes et sur l’écrivain sont donc prises en compte.

Ouverte à toutes les approches critiques, la revue entend valoriser la diversité des genres littéraires et graphiques pratiqués par Bertrand (caricatures, poèmes en vers, textes polémiques, œuvres théâtrales, prose narrative, articles journalistiques).

Beaucoup de textes de l’œuvre principale, Gaspard de la Nuit, restent toutefois à explorer et peuvent retenir l'attention de courants d'études contemporains dynamiques (dialogue des arts, histoire de l'édition, histoire du livre et du livre illustré, ésotérisme, histoire des Lumières, Night studies, Romantisme, histoire de la presse, médiévalisme, etc.). Les marques que l'héritage revendiqué de la Révolution et des « Trois Glorieuses » ont laissées dans l'œuvre ainsi que les dialogues des textes avec les écrivains cités (Chateaubriand, Hugo, Latouche, Nodier, Sainte-Beuve) - ou non - méritent en particulier d'être approfondis.

Gaspard de la Nuit a par ailleurs inspiré de nombreux artistes, du dix-neuvième siècle à aujourd’hui. Seuls quelques-uns de ces dialogues ont été étudiés. Des études sur les Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot en tant que sources de nouvelles œuvres littéraires, musicales, graphiques, chorégraphiques, marionnettistes ou théâtrales peuvent être proposées.

Nous invitons les collectionneurs, chercheurs, traducteurs, illustrateurs, éditeurs critiques, musicologues, écrivains et lecteurs passionnés à nous envoyer leurs propositions à l’adresse revuebertrand@gmail.com pour le 1er août 2026.

Contact : revuebertrand@gmail.com

Responsables : Jacques-Remi Dahan, Marion Pécher, Nathalie Ravonneaux