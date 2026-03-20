Voyage aérien, voyage en avion : du rêve au désenchantement (Le Mans)

« Voyage aérien, voyage en avion : du rêve au désenchantement »

Colloque organisé par Juliette Morice et Nathalie Prince

Le Mans Université – 25-26 mars 2027

« Ader devint poète et nomma l’avion ». Ainsi Apollinaire fit-il référence au néologisme inventé par Clément Ader à la fin du XIXe siècle (du latin avis, l’oiseau), qui permit de donner un nom à la machine à voler « plus lourde que l’air ». Quand ce même ingénieur déposa en 1890 un brevet pour cet « appareil ailé pour la navigation aérienne, dit avion », il contribua d’emblée à inscrire l’histoire de l’aviation dans un imaginaire qui unissait la poésie aux progrès des techniques.

Réalisation du rêve d’Icare, synonyme de modernité et de vitesse, image même de la puissance et de la liberté, l’avion a donc commencé par faire rêver, et continue, dans une large mesure, de susciter le rêve. On sait pourtant que les dernières décennies du XXe siècle ont fait émerger un tout autre discours, beaucoup plus désenchanté, né de la prise de conscience des conséquences désastreuses de l’aviation sur le climat, mais aussi d’une critique du surtourisme.

Cette démythification, qui aura pris à peine un siècle, mérite d’être interrogée. Il paraît nécessaire d’examiner de près les imaginaires aériens, pour tâcher de comprendre comment le voyage en avion a pu faire l’objet d’affects et de jugements de valeur si polarisés : d’abord synonyme de grandeur, de réussite, de gloire, voire de divinisation de l’humanité, comment a-t-il fini par nous renvoyer aujourd’hui à une forme d’échec ou de menace collective ? Ce désenchantement obéit-il à des changements de perspective et de contexte historiquement identifiables, ou bien faut-il considérer que les sentiments et les discours portés sur l’aviation ont toujours été complexes et ambivalents ? Ce colloque se donne pour ambition de comprendre comment un tel objet technique a pu et peut susciter à la fois un émerveillement et une fascination sans borne, et des « passions tristes » comme la crainte (qui n’est pas nouvelle), le mépris, voire la haine et la honte (pensons au « flight shame », parfois francisé en « avihonte »). Une telle entreprise implique d’aborder de front un certain nombre d’effets de dissonance cognitive curieux, à commencer par l’un des plus enfantins : peut-on se livrer à une rêverie poétique sur la beauté des traînées de condensation, tout en songeant qu’il s’agit là de traces visibles de l’effet de serre auquel elles contribuent ?

On l’aura compris, l’enjeu est moins de défendre certaines positions idéologiques au sujet du voyage en avion que d’analyser d’abord la nature et les problèmes soulevés par ces positions. Nous souhaiterions, en essayant de dépasser une approche parfois hagiographique des « héros » et des « pionniers » de l’aviation, interroger plus largement les représentations et les discours fictifs et non-fictifs sur le voyage en avion, issus des cultures savantes et populaires, pour comprendre comment le voyage aéronautique est pris en étau entre une inépuisable poétique du ciel et des discours contempteurs et désabusés.

Ce colloque est ouvert à tous les chercheurs et chercheuses en sciences humaines intéressé.e.s par la question (philosophie, sociologie, droit, littérature, arts visuels et sonores, histoire, géographie). Les interventions pourront faire écho à ces quelques axes problématiques :

1. L’expérience du vol aéronautique

Il s’agit d’explorer la manière dont le voyage en avion a pu être raconté, pensé, problématisé pour lui-même, ou par analogie avec d’autres moyens de transport (la navigation maritime notamment) ; de comprendre comment l’aviation a transformé nos pratiques et nos usages, et a contribué à redéfinir le genre même du récit de voyage. Pourront être étudiés, par exemple :

- l’origine et les enjeux des discours critiques de la vitesse, de l’accélération et d’une possible disparition sensorielle de l’espace parcouru en avion ;

- la manière dont l’aviation invite à repenser les notions d’« ailleurs » et de « point de vue » sur le monde (voir le monde depuis le ciel ou depuis la terre) ;

- la notion d’aventure dans le récit de voyage aérien ;

- la poétique de l’air et son lien au genre spécifique du récit de voyage aéronautique ;

- la description phénoménologique des expériences de l’envol, du vol plané ou encore de l’atterrissage, et les critiques qui peuvent y être associées ;

- l’expérience du jetlag comme perception temporelle singulière et ses possibles usages philosophiques et artistiques ;

- l’avion non seulement comme « moyen » de transport (censé être extérieur à l’expérience viatique), mais aussi comme lieu, voire comme scène, dans tout un corpus littéraire et cinématographique (qu’il s’agisse de fictions savantes ou populaire) et dans les médias.

2. L’aviation entre puissance et vulnérabilité : les imaginaires de la guerre et de la catastrophe

Cet axe propose d’explorer l’ambivalence fondamentale de l’imaginaire aérien, qui oscille entre désir de puissance technologique et crainte de la catastrophe imminente, entre impératifs militaires et aspirations à la communication et à la paix. Pourront par exemples être étudiés :

- les bouleversements complexes induits par le passage de l’aviation des « pionniers » à celle des drones (transformation des figures héroïques en opérateurs invisibles, dématérialisation de l’expérience du vol, effets sur l’imaginaire collectif de l’aérien, reconfiguration des enjeux politiques et éthiques) ;

- les imaginaires de la catastrophe aérienne : accidents d’avion, détournements, attentats, disparitions en mer, autant d’événements spectaculaires qui nourrissent un vaste corpus (y compris dans la culture populaire) ;

- l’ambivalence des affects et des sentiments suscités par l’aviation, qui permettent de comprendre la réversibilité du rêve aérien : fascination, sentiment de liberté, et puissance versus crainte, mépris ou, plus récemment, honte ;

- l’aviation militaire comme source de création artistique et comme forme artistique à part entière (ex. de l’acrobatie aérienne et du cirque volant) ;

- ou encore le lien originel ambivalent entre l’avion et l’oiseau (l’oiseau comme métaphore poétique, comme source d’invention technique, ou encore, comme danger).

3. L’aviation à l’épreuve des normes : enjeux critiques et régulations possibles

Cet axe propose enfin d’interroger les normes — sociales, éthiques, environnementales et juridiques — qui visent à valoriser, encadrer ou contester le développement de l’aviation, notamment dans ses usages contemporains. On pourra s’intéresser aux aspects suivants :

- les représentations des « acteurs » du voyage en avion, extérieurs ou intérieurs à l’industrie aéronautique (figures du pilote, de l’hôtesse, et de tout le personnel « terrien », mais aussi du passager), autour desquels se sont construits des images mythiques et des fantasmes collectifs ;

- la reprise du topos des « raisons de voyager » à l’aune des enjeux environnementaux contemporains (question de l’évaluation de la nécessité/du luxe des déplacements aériens).

- les critiques liées au surtourisme : massification du transport aérien, standardisation des expériences de vol, saturation de l’espace aérien et des infrastructures ;

- les cas emblématiques de controverse autour des progrès techniques de l’aviation (ex. du Concorde) révélateurs d’une polarisation croissante des discours ;

- les enjeux éthiques et juridiques liés à la justice climatique, en lien avec les pratiques concrètes de mobilité aérienne ;

- le problème de la gestion de l’espace aérien, les enjeux de droit aérien et spatial.

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Colloque organisé par le laboratoire 3.LAM (Langues, Littératures, Linguistique des Universités d’Angers et du Mans).

Les propositions de communication d’environ 400 mots, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer conjointement à : juliette.morice@univ-lemans.fr et à nathalie.prince@univ-lemans.fr avant le 1er juin 2026. Les réponses parviendront avant le 15 juillet 2026.

Des frais n’excédant pas 60€ (20€ pour les doctorant.e.s) seront requis lors de l’inscription sur www.sciencesconf.org. Seront couverts par les organisateurs au minimum les repas et une nuitée.

Les deux journées du colloque se dérouleront en présentiel les 25 et 26 mars 2027. Une publication des actes sous forme d’ouvrage collectif est envisagée.

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Comité d’organisation :

Juliette Morice (Maîtresse de conférences - Le Mans Université)

Nathalie Prince (Professeure des universités - Le Mans Université)

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Comité scientifique :

Damien Accoulon (Université de Tours)

Simon Bréan (Université Sorbonne Nouvelle)

Alain Montandon (Université Clermont Auvergne - IUF)

Juliette Morice (Le Mans Université)

Nathalie Prince (Le Mans Université)

Catherine Radkta (CNAM)

Sylvie Servoise (Le Mans Université)

Marie Thébaud-Sorger (CNRS)

Stéphane Tison (Le Mans Université)

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Bibliographie indicative :

- Revue Icare, revue trimestrielle d’histoire de l’aviation, éditée par le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) depuis 1957.

- Revue Nacelles. Passé et présent de l’aéronautique et du spatial, Presses universitaires du Midi, depuis 2016.

- Recherches et travaux, n°24, « Littérature et voyage. 1. Le voyage aérien », 1983.

- Romantisme, « Les nouveaux usages du ciel », n°197, 2022 (3).

- ACCOULON, Damien, « Ciel des hommes: Gender Perspective on Early Aviation in France and Germany (1903-1939) », Revue Nacelles: Past and Present of Aeronautics and Space, n°12, 2022.

—, « La mystique de l’air : aviateur et homme nouveau » dans Cl. RAYNAUD et J. ULLOA (dir.), Les Années folles de l’aviation : L’Aéronautique au cœur de la modernité 1919 1939, Paris, Lineart et Musée de l’Air et de l’Espace, 2023, p. 141-152.

—, « De la “science aéronautique” à la fiction positive : imaginer un vol transatlantique en 1924 », dans D. FARIA, A.P. DOBSON, A. MONTEIRO et L. N. RODRIGUES (dir.), L’Aviation et son impact sur le temps et l’espace, Paris, Le Manuscrit, coll. « Exotopies », 2019, p. 203‑ 225.

- ADEY, Peter, Aerial Life: Spaces, Mobilities, Affects, Wiley-Blackwell 2010.

— , Air, Londres, Reaktion Books, 2014.

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- AUGÉ, Marc, Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Le Seuil, 1992.

- BACHELARD, Gaston, L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris, José Corti, 1943.

- BÉGOUT, Bruce, En escale : chroniques aéroportuaires, Philosophie magazine éditeurs, 2019.

- BUI, Xuan Bao, Naissance d'un héroïsme nouveau dans les lettres françaises de l’entre-deux-guerres. Aviation et littérature, Thèse de doctorat, Université de Paris, Paris, 1961.

- CHADEAU, Emmanuel, Le rêve et la puissance. L’avion et son siècle, Paris, Fayard, 1996.

- CHAMAYOU, Grégoire, Théorie du drone, Paris, La Fabrique éditions, 2013.

- DUBEY, Gérard, GRAS, Alain, L’avion. Le rêve, la puissance et le doute, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2009.

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