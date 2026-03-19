(Un)learning, (Un)doing. 34th Australian Society for French Studies Annual Conference 2026 (Australian National University)

(Un)learning, (Un)doing

34th Australian Society for French Studies

Annual Conference 2026

The Australian National University

November 24-27

Keynotes

Professor Natalie Edwards, the University of Bristol, UK

Associate Professor Kris Knisely, the University of Arizona, US

Associate Professor Alistair Rolls, the University of Newcastle, Australia

Call for papers

From critical pedagogy and the generation of art and knowledge to international politics and university governance, we are increasingly called to reevaluate the systems and processes we use to understand the world. Some of the early scholarship on these questions pushed us to unlearn preconceived notions and undo processes of domination that have become ubiquitous: Gayatri Chakravorty Spivak challenged us to unlearn learning and privilege; Mireille Rosello encouraged us to “decline the stereotype;” Ngũgĩ wa Thiong’o urged us to “decolonise the mind;” Ella Shohat and Robert Stam prompted us to “unthink Eurocentrism.” This work has often required – and still requires – radical reconceptualisation, finding new ways of learning and doing. And yet, Spivak later warned of the potential depoliticisation of unlearning, recognising how collective, systemic problems could be repackaged as individual deficiencies. Indeed, much of this critical thinking has served unexpected purposes under neoliberalism, becoming commodified as both learning and doing have been redefined in terms of outcomes, efficiencies and market-readiness. What, then, are the opportunities and challenges that arise when we seek to (un)learn and (un)do?

In 2026, the Australian Society for French Studies invites its conference delegates to consider the myriad ways of learning and unlearning, doing and undoing that characterise our research, teaching and academic practice. We welcome proposals for individual papers or pre-composed panels in English or French from any area of French Studies broadly conceived. Proposals may relate to the following themes, but are not limited to them:

· Postcolonialism and reparations, “undoing” past harms

· How we “do” French Studies; questions of practice and praxis

· Pedagogies of (un)learning, methods of (un)doing

· “Decolonising the mind”, decolonising the field

· Discard and repair

· Epistemologies of (un)learning and relearning

· Undoing, unravelling, coming apart

· (Un)learning the canon

· New modes of (un)learning and (un)doing in the age of AI

· (Un)learning bias

· Transformation, crisis and disruptive change

· Revisionism and forgetting

· Temporalities of (un)learning and (un)doing

The Triple Language Conference Extravaganza

The 2026 ASFS conference will be taking place alongside two other Language Studies conferences held at the ANU in the same week: the Languages and Cultures Network of Australian Universities (LCNAU) from November 23-25 and the Federation of Australian Teachers of French Association (FATFA) from November 27-28:

Monday 23: LCNAU only

Tuesday 24: LCNAU + ASFS Postgraduate Afternoon

Wednesday 25: LCNAU + ASFS (separate conferences, shared venue + catering)

Thursday 26: ASFS only

Friday 27: ASFS + FATFA (shared conference day)

Saturday 28: FATFA Only



The ASFS Postgraduate Day will take place on the afternoon of November 24 and all LCNAU and FATFA HDRs are also welcome to attend. All participants are encouraged to combine the ASFS conference with the LCNAU or FATFA conferences, or all three. Discounted rates will apply for combined conference registrations.

Please submit proposals for single 20-minute papers or themed panels of 3 20-minute papers to french.cass@anu.edu.au by Friday 12 June 2026.

(Dés)apprendre, (dé)faire

34è Conférence de l’Association australienne des études françaises 2026

L’Université nationale australienne

24-27 novembre

Intervenants principaux

Professor Natalie Edwards, the University of Bristol, UK

Associate Professor Kris Knisely, the University of Arizona, US

Associate Professor Alistair Rolls, the University of Newcastle, Australia

Appel à communications

De la pédagogie critique et la création de l’art et du savoir, de la politique internationale à la gouvernance universitaire, nous sommes de plus en plus appelé.es à réévaluer les systèmes et les processus que nous utilisons pour comprendre le monde. Certaines des premières études sur ces questions nous ont poussé.es à désapprendre les idées reçues et à défaire les processus de dominations qui sont devenus omniprésents : Gayatri Chakravorty Spivak nous a mis.es au défi de désapprendre l’apprentissage et le privilège ; Mireille Rosello nous a encouragé.es à « décliner le stéréotype » ; Ngũgĩ wa Thiong’o nous a exhorté.es à « décoloniser l’esprit » ; Ella Shohat et Robert Stam nous ont incité.es à « dépenser l’Eurocentrisme. » Ce travail a souvent nécessité – et nécessite toujours – de la reconceptualisation radicale, de nouvelles façons d’apprendre et de faire. Et pourtant, par la suite Spivak nous a mis.es en garde contre la potentielle dépolitisation du désapprentissage, reconnaissant la transformation des problèmes collectifs et systémiques en insuffisances individuelles. En effet, une grande partie de cette pensée critique a servi des objectifs imprévus sous le néolibéralisme, étant marchandisée à mesure que l’apprentissage et l’action ont été redéfinis en termes de résultats, d’efficacité et de potentiel de commercialisation. Quels sont donc les opportunités et les défis qui se présentent quand nous cherchons à (dés)apprendre et à (dé)faire ?

En 2026, l’Association australienne des études françaises invite ses délégués de conférence à considérer les maintes façons d’apprendre et de désapprendre, de faire et de défaire qui caractérisent notre recherche, notre enseignement et notre pratique universitaire. Nous invitons des propositions de communications individuelles ou de panels pré-composés en anglais ou en français de tout domaine des études françaises, librement conçues. Les propositions peuvent porter sur les thèmes suivis, mais n’y sont pas limités :

• Postcolonialisme et réparations, « défaire » des maux du passé

• Comment « faire » les études françaises ; questions de pratique

• Pédagogies de (dés)apprendre, méthodes de (dé)faire

• Jeter et réparer

• Epistémologies de (dés)apprentissage et de (ré)apprentissage

• « Décoloniser l’esprit », décoloniser la discipline

• Défaire, démêler, désintégrer

• (Dés)apprendre le canon

• Nouveaux modes de (dés)apprendre et de (dé)faire à l’époque de l’IA

• (Dés)apprendre le biais

• Transformation, crise et changement perturbateur

• Révisionnisme et oubli

• Temporalités de (dés)apprendre et de (dé)faire

Triple festival de conférences de langue

La conférence de l’ASFS de 2026 aura lieu la même semaine que deux autres conférences des études de langue à l’ANU : celle du Réseau des langues et des cultures des universités australiennes (LCNAU) du 23 au 25 novembre et celle de la Fédération des associations de professeurs de français en Australie (FATFA) du 27 au 28 novembre :

• Le lundi 23: LCNAU seulement

• Le mardi 24: LCNAU + ASFS, journée doctorale

• Le mercredi 25: LCNAU + ASFS (conférences séparées, endroit et service traiteur partagés)

• Le jeudi 26: ASFS seulement

• Le vendredi 27: ASFS + FATFA (journée partagée)

• Le samedi 28: FATFA seulement

La journée doctorale de l’ASFS aura lieu l’après-midi du 24 novembre et tous les doctorants de LCNAU et de FATFA y sont aussi les bienvenus. Tous les participants sont encouragés à combiner la conférence de l’ASFS avec celles de LCNAU ou de FATFA, ou toutes les trois. Des frais réduits s’appliqueront à des inscriptions multiples.

Veuillez soumettre des propositions de communications individuelles de 20 minutes ou de panels thématiques de trois communications de 20 minutes chacune à french.cass@anu.edu.au avant le vendredi 12 juin 2026.