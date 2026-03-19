Deuxième colloque international Mythe et drame : Crises, frontières, altérités (Skopje, République de Macédoine du Nord)

II COLLOQUE INTERNATIONAL MYTHE ET DRAME :

CRISES, FRONTIÈRES, ALTÉRITÉS

Le deuxième colloque international Mythe et drame se tiendra les 27 et 28 octobre 2026 à Skopje. Cet événement est co-organisé par la Faculté de philologie « Blaže Koneski » de Skopje, Université Saints Cyrille et Méthode de Skopje (UKIM), l'Institut de littérature macédonienne (UKIM), et la Faculté des arts dramatiques, (UKIM). Il est réalisé en partenariat avec Eurodram - Réseau européen pour la traduction théâtrale (www.eurodram.org) et le programme de la Semaine Eurodram 2026 à Skopje. À cette occasion, nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à soumettre vos propositions de communication.

Argumentaire

Depuis leurs origines, le mythe et le drame/théâtre sont profondément liés, et de leur dialogue fructueux sont nées des créations et (ré)interprétations diverses et passionnantes. Les mythes, en tant que récits fondateurs et dépositaires de l'imaginaire collectif, sont traditionnellement le point de départ de nombreuses pièces et spectacles, tandis que la production théâtrale contemporaine témoigne de la nécessité de leur relecture et de leur subversion, posant, également, la question de la création de nouveaux mythes à la lumière des défis du présent.

L’édition de cette année porte le sous-titre Crises, frontières, altérité, prenant en considération les constellations mondiales et locales actuelles, ainsi que les débats académiques intensifiés sur la liminalité, les configurations de l'identité et les différentes formes d’altérité. L’objectif de la deuxième édition de ce colloque interdisciplinaire – qui réunit l’approche dramaturgique et théâtrologique avec celles philologiques, anthropologiques, philosophiques, historiques, de genre et autres – est d’examiner les relations entre le mythe et le drame/théâtre depuis l’Antiquité à nos jours, en mettant l’accent sur des sujets apparaissant comme actuels et urgents.

En même temps, les questions de crises, de frontières et d’altérité, qui s’imposent comme particulièrment pertinentes aujourd’hui et dont nous cherchons à relever les défis, ont toujours été au cœur des interprétations et réinventions créatives — à la fois poétiques et politiques — du cosmos, du monde et de l’humain que représentent le mythe et le drame/théâtre. Ainsi, ces trois nœuds thématiques sont inscrits dans la poétique et la fonction même du mythe et du drame/théâtre, car c’est précisément par la mise en forme narrative et performative que les moments de rupture, les états liminaux et les rencontres avec l'Autre sont articulés comme des points constitutifs de l’auto-réflexion culturelle et sociale.

Non seulement le mythe et le drame/théâtre, dans leurs reflets et enchevêtrements mutuels, interviennent souvent en réponse à de profondes crises sociales et politiques, mais leur dialogue s’enrichit également à travers leurs propres remises en question — à travers leur crise interne en tant que formes poétiques et culturelles. De plus, ils sont essentiellement et structurellement liés au concept de la frontière, au seuil de laquelle ils se racontent et s’écrivent, la représentant et la transgressant – qu’il s’agisse de la frontière entre la cité et l'anti-cité, entre la scène et la salle, ou entre différentes formes de collectivité, communauté. En période de crise (politique et poétique), les frontières – leur (dé)construction et (dé)sacralisation – acquièrent une importance particulière dans le mythe et le drame/théâtre, dévoilant aussi la question de l’altérité qui les constitue. Incarnant et franchissant les frontières, le mythe et le drame/théâtre questionnent et rejouent les figures de l'Autre — le non-citoyen, la femme, l'étranger, le migrant — dialoguant ainsi avec les crises migratoires, politiques et culturelles contemporaines qui redéfinissent les contours de l’appartenance et de l’exclusion dans le monde d'aujourd’hui.

Les contributions peuvent se pencher sur les axes de réflexion non exhaustifs suivants :

Crises

Le mythe et le drame/théâtre face à la crise

La crise du mythe et du drame/théâtre

Mythe, drame/théâtre et trauma

Mythologies politiques, dramaturgies critiques

Subversions comiques et parodie du mythe en réponse à la crise

Le mythe et le drame/théâtre à l’ère de l’intelligence artificielle

Mythologies numériques

Frontières

Transgressions, travestissements et hybridations

Traduction, adaptation et circulation interculturelle des mythes

Représentations et remises en question des frontières dans le mythe et le drame/théâtre

(Dé)construction des frontières et des identités dans le mythe et le drame/théâtre

Le corps comme frontière (de genre, raciale, politique, symbolique)

Mythes et drames de l’exil, de la migration et de l’errance

Altérité

Figures de l'altérité dans le mythe et le drame/théâtre : la divinité, la femme, l’étranger, le migrant, le vieillard, le monstre, l’animal…

Monstres, étrangers et marginaux

Comédie et altérité : l'Autre comme ressort comique

Subversions comiques et décolonisations du mythe

Posthumanisme, nouvelles technologies et réinventions numériques du mythe

Altérité divine, animale et technologique

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Les articles peuvent porter sur des œuvres anciennes, médiévales, modernes ou contemporaines.

Consignes et calendrier :

Chaque auteur peut soumettre une proposition de communication individuelle ou en tant que co-auteur.

- Frais d'inscription : 2000 MKD ou 35 EUR.

- En plus du résumé (jusqu'à 250 mots, rédigé dans l'une des langues de travail du colloque), les auteurs doivent inclure dans leur candidature leur nom, leur affiliation professionnelle, le titre de la communication proposée et les mots-clés.

- Les propositions de communications sont à envoyer jusqu’au 30 mai 2026 à l’adresse électronique suivante: mit_drama@iml.edu.mk

- Les auteurs seront notifiés de l'acceptation de leur proposition au plus tard le 15 juin 2026.

- À l'issue du colloque, les articles seront publiés dans les Actes du colloque. Les auteurs recevront les informations supplémentaires relatives aux échéances, la forme et la taille des contributions ultérieurement.

- Les langues du colloque sont le macédonien, le français, l’anglais et les langues slaves du sud.

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Conférenciers invités:

Maja Bojadžievska, Faculté de philologie Blaže Koneski de Skopje, Université Saints Cyrille et Méthode de Skopje

Pierre Letessier, UFR Arts & Médias, Université Sorbonne Nouvelle, Paris (à confirmer)

Duška Radosavljević, The Royal Central School of Speech and Drama – Université de Londres et Université de Lund

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Comité scientifique:

Nataša Avramovska, Institut de littérature macédonienne, UKIM, Skopje

Despina Angelovska, Faculté des arts dramatiques, UKIM, Skopje

Darin Angelovski, Institut de littérature macédonienne, UKIM, Skopje

Ivica Baković, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Zagreb

Ana Dimiškovska, Faculté de philosophie, UKIM, Skopje

Miguel Ramalhete Gomes, Faculté des Arts et des Sciences Humaines, Université de Lisbonne

Jitka Goriaux, Académie des arts du spectacle de Prague, Faculté de théâtre (DAMU)

Besfort Idrizi, Faculté des arts dramatiques, UKIM, Skopje

Vladimir Martinovski, Faculté de philologie « Blaže Koneski », UKIM, Skopje

Žanina Mirčevska, Académie de théâtre, de radio, de cinéma et de télévision, Université de Ljubljana

Kristina N. Nikolovska, Faculté de philologie « Blaže Koneski », UKIM, Skopje

Svetlana Slapšak, Institut d'études culturelles balkaniques et méditerranéennes, Ljubljana

Lada Stevanović, Institut d'ethnographie, SASA, Belgrade

Vesna Tomovska, Faculté de philosophie, UKIM, Skopje

Daniela Toševa, Faculté de philosophie, UKIM, Skopje.

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Comité d'organisation :

Nataša Avramovska, Institut de littérature macédonienne, UKIM, Skopje

Despina Angelovska, Faculté des arts dramatiques, UKIM, Skopje

Darin Angelovski, Institut de littérature macédonienne, UKIM, Skopje

Besfort Idrizi, Faculté des arts dramatiques, UKIM, Skopje

Vladimir Martinovski, Faculté de philologie « Blaže Koneski », UKIM, Skopje

Kristina N. Nikolovska, Faculté de philologie « Blaže Koneski », UKIM, Skopje.