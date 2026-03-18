Ni Una menos, dix ans après : luttes, mémoires et horizons politiques (revue RITA)

À l’occasion des dix ans du mouvement Ni Una Menos, cet appel à contributions propose d’interroger les généalogies, les dynamiques contemporaines et les héritages de ce cycle majeur de mobilisations féministes né en Amérique latine en 2015. Né en Argentine dans le contexte de la dénonciation des féminicides, le mouvement s’inscrit dans un continuum régional et historique de luttes contre les violences de genre, tout en participant à leur reconfiguration à l’échelle transnationale.

Au-delà de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles, Ni Una Menos a contribué à l’élaboration d’une critique plus large des rapports de pouvoir, articulant féminisme, justice sociale, droits reproductifs, antiracisme et luttes écologiques. Il a également renouvelé les formes d’action collective, en intégrant des répertoires esthétiques, affectifs et performatifs, ainsi que des usages militants des réseaux sociaux.

Dix ans après, ce cycle invite à un bilan critique : entre massification et institutionnalisation, entre justice punitive et transformative, ou encore face à la montée de contre-mouvements conservateurs. Cet appel propose ainsi d’examiner Ni Una Menos comme un moment d’intensification de luttes plus longues, traversées par des tensions, des circulations transnationales et des ancrages locaux différenciés.

Les contributions pourront s’inscrire dans plusieurs axes, notamment :

les apports conceptuels et épistémologiques des féminismes latino-américains ;

les recompositions du sujet politique et les dynamiques intersectionnelles ;

les circulations transnationales des mobilisations ;

les formes artistiques et les grammaires militantes ;

les bilans critiques et les réponses aux contre-mouvements.

L’appel est ouvert à des articles scientifiques, mais aussi à des formats variés (notes de terrain, entretiens, textes littéraires ou d’opinion), afin de rendre compte de la diversité des savoirs et des pratiques féministes contemporaines.

Appel complet :

http://www.revue-rita.com/numero-a-venir/appel-en-cours.html

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Modalités de soumission

L’appel est ouvert à des articles scientifiques, mais aussi à des notes de terrain, des recensions, des entretiens et des textes d’opinion ou littéraires. Les articles complets sont attendus pour le 15 avril 2026 et devront être envoyés aux adresses suivantes :

paulinecoeuret97@gmail.com

tania.romerobarrios@gmail.com

marjolainedavid44@gmail.com

Les articles devront suivre les normes bibliographiques de la revue RITA.