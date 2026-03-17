“Transferts de fonds” : recherche sur les déplacements de fonds documentaires français en Europe (1930-1950)

En juin 2027, la Contemporaine accueillera un colloque international dédié à l’étude des déplacements de collections documentaires à travers l’Europe, en passant par la France, entre les années 1930 et 1950. Au croisement des études historiques, de l’histoire du livre et de la recherche de provenance, cette manifestation a pour but de documenter et d’analyser les trajectoires de ces fonds documentaires, qu’ils aient fait ou pas l’objet de spoliations. Un aperçu des recherches similaires dans d’autres pays ainsi que des défis posés par le traitement documentaire des collections viendra compléter cet état des lieux.

Peu de mois passent sans la découverte, dans les fonds d’institutions documentaires ou archivistiques françaises, de documents issus de collections étrangères de provenance incertaine. Arrivés dans les institutions sous l’Occupation ou après la Libération, ils portent les traces de transferts intervenus entre les années 1930 et 1950 à travers toute l’Europe. Mêlés aux écrits de propagande produits à cette époque par les autorités d’Occupation, ces livres n’ont pas toujours fait l’objet d’une enquête approfondie ou aboutie sur les circonstances et les raisons de leurs pérégrinations.

Profitant de l’essor continu de la recherche de provenance et de travaux initiés dans les années 1990, ces journées d’études entendent réaliser un point d’étape sur la connaissance de ces fonds dans le but également d’en améliorer l’accessibilité pour la recherche et la consultation publique. Inversant la perspective historiographique, souvent centrée sur le sort des collections prises en France et transférées sur les territoires des puissances germaniques et soviétiques, ces journées sont dédiées aux documents actuellement présents dans les bibliothèques françaises. Elles visent à contextualiser et à retracer le parcours souvent chaotique de ces collections en soulignant les apports pour la recherche mais aussi les défis à relever. Un aperçu des actions menées à l’étranger permettra de mesurer le degré d’avancement des mesures prises en France pour documenter et traiter ces fonds. Offrant une large place aux enquêtes historiques et aux réflexions historiographiques associées, ces journées aborderont également les questions d’indexation et de catalogage ainsi que le signalement de ces collections par les institutions qui en sont dépositaires.

Les thèmes possibles de contribution sont :

Les bibliothèques allemandes en France dans les années 1930 – 1940

La bibliothèque du Centre d’Études de Politique Étrangère et d’autres institutions sur le territoire français passées sous influence allemande pendant l’Occupation

Les fonds issus de France envoyés dans les territoires sous contrôle allemand durant l’Occupation, et revenus en France après la Libération : les bibliothèques maçonniques, les bibliothèques hébraïques, les bibliothèques militaires, les archives diplomatiques…

Les fonds issus des territoires centre-européens dans les collections documentaires françaises

Les missions documentaires françaises en Allemagne et en Autriche, et les demandes françaises d’attribution dans l’après-guerre (« saisies inversées »)

Les marques de provenance et la reconstitution des circuits effectués par les documents

Le traitement documentaire des fonds revenus dans leur pays, voire leur institution d’origine

Droit et pratique de restitution

Envoi des propositions

Les propositions de communication, en français ou en anglais, comprenant un court CV (1 page maximum) et un résumé de l’intervention en 300 mots, sont à soumettre pour le 1er septembre 2026 à : pauline.belveze@lacontemporaine.fr .

Une réponse sera adressée par le comité scientifique au plus tard le 1er novembre 2026.

Une publication des actes du colloque est envisagée.

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Comité d’organisation

Anne Quinchon-Caudal (Université Paris Dauphine - PSL)

Pauline Belvèze (La Contemporaine)

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Comité scientifique :

Sophie Coeuré (Université Paris Cité)

Anne Quinchon-Caudal (Université Paris Dauphine - PSL)

Vincent Négri (Institut des Sciences sociales du Politique - École normale supérieure Paris-Saclay)

Martine Poulain (ENSSIB, Centre Gabriel Naudé)

David Zivie (ministère de la Culture)

Pauline Belvèze (La Contemporaine).