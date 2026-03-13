Daniel Mendelsohn et Kenichi Abe au Collège de France
William Marx et la Chaire de littérature comparée du Collège de France accueillent en ce mois de mars deux invités dont la présence reste rare : Daniel Mendelsohn pour quatre conférences à l'enseigne d"Athènes et Jérusalem : littérature, histoire, écriture", et Kenichi Abe qui nous fera entrer dans "L'univers des manuscrits de Kenzaburô Ôé", ce 18 mars, et plonger la semaine prochaine dans "Les traductions de littérature japonaise pendant la Guerre froide". Lauréat du prix Nobel, Kenzaburô Ôé (1935-2023) a déposé en 2021 plus de 10.000 pages de manuscrits à l’Université de Tokyo. En 2023, la Bibliothèque Kenzaburô Ôé a ouvert ses portes. Actuellement, cette bibliothèque conserve plus de 19.000 pages de manuscrits et, avec plusieurs milliers de documents, elle fait également office d’archives Kenzaburô Ôé. Nul doute que le conférencier reviendra devant son public parisien sur la récente mise au jour des manuscrits de deux nouvelles inédites du prix Nobel japonais.