Arthur Conan Doyle, Les Aventures de Sherlock Holmes (G. Robel, éd.)
Arthur Conan Doyle
Les Aventures de Sherlock Holmes
Édition et traduction de Gilles Robel
Paris, Classiques Garnier, coll. « Littératures du monde », n° 60, 2026.
Cette nouvelle édition française des douze premières aventures du célèbre détective, parues en 1891-1892, vise à replacer les textes dans leur contexte et à restituer fidèlement la langue de l’époque. Elle tient compte des apports les plus récents de l’exégèse holmesienne.
