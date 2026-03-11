Édition
Nouvelle parution
Anonyme, Sire Gauvain et le Chevalier vert et autres poèmes. Traduction du MS. British Museum Cotton Nero A.x.

Anonyme, Sire Gauvain et le Chevalier vert et autres poèmes. Traduction du MS. British Museum Cotton Nero A.x.

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Moyen Âge en traduction", 2026
  • EAN : 9782406190585
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19060-8
  • 323 pages
  • Prix : 23 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Anonyme

Sire Gauvain et le Chevalier vert et autres poèmes. Traduction du MS. British Museum Cotton Nero A.x.

Édition et traduction de Martine Yvernault, Petya Ivanova, Tatjana Silec-Plessis et Claire Vial

Paris, Classiques Garnier, coll. « Moyen Âge en traduction », n° 18, 2026.

Pearl, Cleanness, Patience, Sir Gawain and the Green Knight sont contenus dans un unique manuscrit anonyme anglais de la fin du XIVe siècle : Cotton Nero A.x. Il témoigne de la place de la littérature homilétique et de la littérature du roman à l’époque tardo-médiévale et de l’influence de sources continentales.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406190592 - au prix de 75 EUR.