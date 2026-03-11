Édition
Émile Clermont, Laure (éd. Thierry Poyet)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque de littérature du XXe siècle", 2026
  • EAN : 9782406198819
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19883-3
  • 274 pages
  • Prix : 32 EUR
  • Date de publication :
Émile Clermont

Laure

Édition de Thierry Poyet 

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de littérature du XXe siècle », n° 55, 2026.

Laure est une jeune fille éprise d'idéal qui rêve d'absolu. Toute à ses exigences supérieures, elle tombe amoureuse de son cousin mais le rejette aussitôt. Si ses attentes spirituelles la rendent inquiète et frustrée, elle s’abandonne à sa vie intérieure et à une introspection permanente.

Existe également en version reliée - EAN 9782406198826 - au prix de 83 EUR.