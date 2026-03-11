Emily Dickinson, Il était faible et j'étais forte

Inconnue de son vivant, ayant dissimulé la majeure partie de son œuvre – près de 1800 poèmes – dans un coffre, Emily Dickinson (1830-1886) est désormais une figure canonique de la poésie nord-américaine.



Publié en édition bilingue par Pierre Seghers en 1954, ce choix de poèmes témoigne de la mise au jour posthume de son œuvre. Une traduction historique qui rassemble une quarantaine de textes où se dévoilent l'intensité et la concision du langage d'Emily Dickinson pour dire la douleur et l'extase de vivre, l'élan mystique et la mélancolie amoureuse.



La poétesse trouve dans le registre de la Nature –; les variations de lumière, le foisonnement des fleurs, le passage des saisons ou le chant des oiseaux –; l'expression de son moi tourmenté.

De (auteur) : Emily Dickinson

Traduit par : Jean Simon