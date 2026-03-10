La NRF, n° 664, Mars 2026 : "Dix poèmes pour un monde nouveau"

Éditorial : Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !



Les voix de la littérature :

Gabriel Dufay, Jon Fosse, Prix Nobel, Écrire l'invisible (Entretien)



Dix poèmes pour un monde nouveau :

Rima Abdul Malak, Une lumière dans la nuit

Forough Farrokhzâd, Seule la voix demeure

Atiq Rahimi, Ghazal du souffle dans les cendres

Karine Tuil, Les lettres de ton Nom

Ocean Vuong, Théologie

Hélène Dorion, Tableaux d'un monde

Tom Buron, Février permanent

Lucie Taïeb, D'une éclipse florentine

Adeline Baldacchino, Poème pour devenir

Jean-Pierre Siméon, Même ce qui s'effondre côtoie le jour qui se lève

Louise Glück, Chant du luth et Descente vers la vallée



Ouvertures :

Louise Chennevière, De vie ou de mort, une image de Marilyn

Julien Gosselin, « Duras ment comme elle écrit » par Laure Adler (Entretien)

Joffrine Donnadieu, Mékong

David Lescot, Les guerres d'Algérie

Nicolas Richard, La vie intranquille de Fernando Pessoa en 13 événements dérisoires



L'atelier de lecture :

Matthieu Mégevand, Une vibration