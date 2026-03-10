La NRF, n° 664, Mars 2026 : "Dix poèmes pour un monde nouveau"
Éditorial : Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !
Les voix de la littérature :
Gabriel Dufay, Jon Fosse, Prix Nobel, Écrire l'invisible (Entretien)
Dix poèmes pour un monde nouveau :
Rima Abdul Malak, Une lumière dans la nuit
Forough Farrokhzâd, Seule la voix demeure
Atiq Rahimi, Ghazal du souffle dans les cendres
Karine Tuil, Les lettres de ton Nom
Ocean Vuong, Théologie
Hélène Dorion, Tableaux d'un monde
Tom Buron, Février permanent
Lucie Taïeb, D'une éclipse florentine
Adeline Baldacchino, Poème pour devenir
Jean-Pierre Siméon, Même ce qui s'effondre côtoie le jour qui se lève
Louise Glück, Chant du luth et Descente vers la vallée
Ouvertures :
Louise Chennevière, De vie ou de mort, une image de Marilyn
Julien Gosselin, « Duras ment comme elle écrit » par Laure Adler (Entretien)
Joffrine Donnadieu, Mékong
David Lescot, Les guerres d'Algérie
Nicolas Richard, La vie intranquille de Fernando Pessoa en 13 événements dérisoires
L'atelier de lecture :
Matthieu Mégevand, Une vibration