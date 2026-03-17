Les années de jeune fille d'un homme
Sonia Combe avait consacré un article en 2022 sur en-attendant-nadeau.fr à l'édition allemande de Aus eines Mannes Mädchenjahren. Elle permet aujourd'hui au public francophone de découvrir ce récit publié en 1907 en Allemagne sous le pseudonyme de N.O. Body, l'histoire des souffrances qu’engendre une erreur du genre assigné à la naissance. Comme Herculine Barbin, redécouverte par Michel Foucault, N.O. Body envisagea le suicide mais fut sauvé par le sexologue berlinois Magnus Hirschfeld. Premier cas où le changement de sexe fut autorisé par la législation allemande, la véritable histoire de N.O. Body, jusqu’à sa mort en 1956 à Tel Aviv, ainsi que son identité ont été connues grâce aux recherches de l’historien Hermann Simon, éditeur du présent ouvrage, réédition augmentée de celui paru il y a 115 ans avec un essai de Paul B. Preciado, "Organes de papier".
(Illustr. : Affiche du film Aus eines Mannes Mädchenjahren, 1917)