Quand Java va
Fondée en 1989, Java est probablement la revue qui aura le mieux reposé la question moderne, après les avant-gardes, tout en dégageant un certain nombre de propositions nouvelles. Outre de nombreux dossiers rétrospectifs – autour des «objectivistes» américains, de Christian Prigent, de Fluxus, de Denis Roche... – la revue célèbre des figures plus récentes, de Valère Novarina à Olivier Cadiot et Dominique Fourcade, tout en participant à l’émergence d’une nouvelle génération de poètes. Litanies, cut-ups, collages, syntaxe tourmentée, écritures pauvres ou lyrisme contrarié – tout est mis à contribution pour "redonner des couleurs" (mais aussi un rythme neuf) au poème contemporain. Durant ses quinze années d’existence, la revue aura bel et bien été le laboratoire central des écrivains – hommes et femmes – qu’elle a su rassembler, dans un esprit d’ouverture et de diversité. Illustrée de nombreux documents et rassemblant plus de 80 auteurs, l’anthologie Java publiée par les éditions Flammarion propose les moments majeurs de ces 28 numéros. Un long entretien en ouverture avec Jean-Michel Espitallier en restitue l’histoire et en éclaircit les enjeux, dans le contexte d’aujourd’hui.