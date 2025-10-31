Stéphanie Pahud, Nadia Eggert, Camille Roelens (dir.), Consentir. Pour une éthique interdisciplinaire du consentement

La notion de consentement est désormais ordinairement mobi­lisée dans nos sociétés contemporaines: consentement médical, consentement sexuel, consentement numérique, consentement écologique, consentement politique sont sans cesse réclamés, négociés, obtenus ou refusés. Mais à qui, à quoi et sur la base de quels critères, de quels affects, consentons-nous ?

Le consentement crée une mise en tension(s): d’un côté, il est le produit et l’effet du libre discernement et de la volonté de la personne; de l’autre, il porte une idée du bien collectif ou sociétal; acte a priori individuel, il n’en est pas moins ancré dans un contexte et des logiques groupales. Pris dans cette dynamique aux apparences paradoxales, le consentement est ainsi à (re)penser dans ses dimensions relationnelle et vulnérable.

Collectif et pluridisciplinaire, le présent livre entend montrer que le consentement gagne à être «accompagné», «éduqué». Dans ce dessein, il met en conversation de nombreuses ressources pour en saisir l’étendue, les enjeux et les défis.

Ouvrage proposé en libre accès au téléchargement… sur le site de l’éditeur.

La publication est rattachée au collectif interdisciplinaire Aventures et ressources en éthique (CARE), adossé aux travaux du Centre interdisciplinaire de recherche en éthique de l’Université de Lausanne (CIRE).