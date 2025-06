Sara Buekens, Écologies littéraires africaines. L’Imaginaire de l’environnement dans la littérature francophone postcoloniale

Ce livre interroge les rapports entre la littérature, l’environnement et l’écologie dans la littérature francophone contemporaine du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et des îles de l’océan Indien. Il part du constat qu’à l’époque de l’Anthropocène une conscience écologique s’exprime aussi dans des fictions qui s’affranchissent de l’esthétique réaliste, comme la fable, le conte, le réalisme magique… S’inscrivant dans une perspective écopoétique et couvrant un spectre qui va des enjeux locaux aux catastrophes écologiques, cette étude explore les genres, les modes littéraires et les procédés d’écriture qui mettent en avant l’agentivité du monde naturel et interrogent l’instabilité des rapports entre les humains et leur environnement.

Sara Buekens est professeur de littérature française et francophone à la VUB (Bruxelles). Ses travaux – Émergence d’une littérature environnementale (Droz, 2020) – portent sur l’écopoétique.

Contents

Introduction

Chapitre 1 Le jeu des genres littéraires utopiques pour repenser la ville au Maghreb

Chapitre 2 Variations du réalisme en Afrique subsaharienne : extraction pétrolière et nouvelles technologies

Chapitre 3 Le style littéraire pour recycler les déchets aux îles de l’océan Indien

Conclusion : une littérature engagée

Bibliographie