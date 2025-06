Nathalie Quintane, Chemoule, un chat français

« Et donc, il ne me manque que la parole ? Eh bien, c’est que vous êtes sourdingue. » Oui, car c’est un chat qui parle. Chemoule est un chat, un chat français. Ou plus exactement une chatte, mais à la naissance on a cru à un chat. On lui a donc donné le nom de Michel Poniatovski, et après vérification, celui de Chemoule. Une chatte française en ce qu’elle est préoccupée par l’orthographe, par exemple, et en ce qu’elle a le sens de la propriété. Mais c’est surtout un chat qui fait des trucs de chat, comme dormir (beaucoup), manger, utiliser une litière, composer une ode au feu de bois, monter une expédition contre des voisins potentiellement envahissants, protester quand on l’instrumentalise pour une vidéo ou des photos. Elle raconte sa vie dans les moindres détails. Elle pense comme ça pense, un chat. Et Nathalie Quintane invente alors une langue poétique « pour parler le chat ».

Stephen Loye, artiste et cinéaste, a dessiné Chemoule en même temps que le texte s’écrivait. Ou plutôt il a dessiné des chemoules : des chats par centaines, reprises de chats médiévaux ou japonais, parfois inventés, parfois tout droit issus de photos de Chemoule elle-même. Quelques-uns de ces dessins rythment le texte, signalant le passage d’un chapitre à l’autre, posant un contre-point au texte ou simplement l’illustrant, encourageant le lecteur/la lectrice à regarder ailleurs : hors-page...Chemoule fait penser à certains textes de Colette, mais avec une radicalité du langage et un humour propres à l’écriture de Nathalie Quintane.

Stephen Loye conçoit également le compte Instagram chemoulequintane, en fonction depuis le 1er janvier 2025.

