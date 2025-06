Marie-Jeanne Gautier, sœur Augustine de la Miséricorde, Œuvres complètes. De la Comédie-Française au Carmel. Édition critique avec introduction et notes par Heather Krasker

Demeurées en partie manuscrites et conservées dans divers Carmels, les œuvres de Marie-Jeanne Gautier (1692-1757) font pour la première fois l’objet d’une édition critique. Brillante actrice de la Comédie-Française à l’époque du Régent, concurrente d’Adrienne Lecouvreur, cette artiste libertine se convertit à la suite d’une expérience spirituelle intense. Elle renonce à sa profession, se retire du monde, puis entre au Carmel de Lyon. Fervente religieuse, Marie-Jeanne-Augustine de la Miséricorde devient une femme anti-Lumières qui s’exprime avec des accents prophétiques à travers des cantiques qu’elle compose sur des airs de vaudevilles que l’on entendait à la Foire. Elle conserve un lien étroit avec le monde car on lui permet de correspondre avec la reine de France et avec des académiciens. Symétrique inverse de la protagoniste de La Religieuse de Diderot, cette personnalité haute en couleur, et peintre au demeurant, vient renouveler notre regard sur le siècle des Lumières.

Heather Krasker est diplômée de l’École pratique des hautes études en Sciences religieuses. Ses recherches portent sur l’histoire du monachisme occidental féminin. Elle travaille sur les écrits des religieuses cloîtrées à l’époque moderne. Elle a également publié De la Comédie-Française au Carmel : la vocation de Marie-Jeanne Gautier au siècle des Lumières aux éditions Honoré Champion.

Extrait de l'introduction

Table des matières

