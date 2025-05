Constantin Cavafy, Premier Voyage en Grèce

Avant-propos et photographies de Nikos Aliagas.

Traduit de l’anglais et du grec moderne, annoté et préfacé par Lucien d’Azay.

Regarder Athènes avec les yeux d’un poète, tel est le privilège qu’offre le Premier voyage en Grèce.

Lorsqu’il embarque en juin 1901, Constantin Cavafy, Grec de la diaspora né en Égypte (Alexandrie), n’a jamais vu le pays d’où provient sa langue maternelle : dans son journal de bord, il consigne méticuleusement chaque étape de son parcours dans sa patrie spirituelle et culturelle. Pour le lecteur contemporain, ce compte rendu est un guide aussi émouvant qu’insolite, une promenade initiatique dans un monde révolu autant qu’une rencontre intime avec la conscience d’un homme, qui fut aussi l’un des plus grands écrivains grecs du xxe siècle. Comme un silencieux compagnon de voyage, nous le suivons des « collines violettes » aux bas-fonds torrides du Pirée, sans oublier les eaux limpides et « intensément grecques » de l’Égée, jusqu’aux lumières du port de Patras et de l’île de Corfou.

Présenté et traduit pour la première fois en intégralité en français par Lucien d’Azay, subtilement mis en images par les photographies de Nikos Aliagas, le texte est suivi de Notes sur la poésie et l’éthique puis de quelques articles de journaux sur des questions helléniques toujours d’actualité (comme celle des marbres d’Elgin), l’ensemble témoignant de la singulière ambivalence de l’oeuvre et de la personnalité de Constantin Cavafy.

Lire un extrait…

Écouter un extrait…

Table des matières :

Avant-propos

Préface

Établissement du texte

Premier Voyage en Grèce

Notes sur la poésie et l’éthique/ Σημειώματα

ποιητικής καὶ ἠθικής

Restituer les marbres d’Elgin

Notre musée

Note sur la langue grecque

Chronologie

Bibliographie succincte

Remerciements