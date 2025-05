Oscar Wilde, Le Critique artiste. Avec quelques remarques sur l'importance de ne rien faire

Publié en 1891 dans un volume rassemblant quatre essais d’esthétique, Le Critique artiste d’Oscar Wilde est une œuvre prodigieuse d’intelligence et de profondeur au sujet de l’art et de la critique. Elle est écrite sous la forme d’une conversation nocturne entre deux amis qui fument nonchalamment et jouent du piano entre des considérations sur l’art grec et la littérature moderne. La discussion prend des détours inattendus, spirituels et profonds « Tout le monde peut écrire un roman en trois volumes. Il ne faut pour cela qu'une complète ignorance de la vie et de la littérature. » Ainsi parle Gilbert, le critique artiste, à qui l’on voudrait parfois répondre et glisser, nous aussi, un bon mot. Y a-t-il meilleure preuve d’une théorie réussie ?

Le chef-d’œuvre critique de l’auteur du Portrait de Dorian Gray.