Lev S. Vygotski, Pensée et langage (1935)

Pensée et langage, dernier ouvrage de Lev S. Vygotski, est une œuvre majeure qui a révolutionné la psychologie et les sciences de l’éducation. Publié en 1934, ce livre, longtemps interdit, propose une approche historico-culturelle du psychisme humain, influencée par Marx et nourrie de multiples champs du savoir. Vygotski y redéfinit les relations entre pensée et langage, interroge le développement des concepts chez l’enfant et pose autrement le problème de la conscience sur lequel bute encore les neurosciences.

Traduit en français pour la première fois en 1985 par Françoise Sève, cet ouvrage est devenu une référence majeure en psychologie et en pédagogie, et fait vivre une communauté scientifique internationale. Presque un siècle après sa première publication, Pensée et langage, continue de nous parler de l’avenir de la psychologie, en éclairant les liens entre développement individuel et social.

Cette nouvelle édition, enrichie d’une préface d’Yves Clot, réaffirme toute la modernité et la portée de cette œuvre fondatrice.

