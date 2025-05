Siegfried Kracauer, Culte de la distraction

Présenté par Philippe Despoix.

Traduit de l'allemand par Barbara Thériault et Sabine Cornille.

Un ensemble d'aperçus sur la culture de masse de la République de Weimar, et sur ses rituels de distraction, qui préfigurent notre présent.Le voyage et les danses exotiques, les revues de girls et les parades gymniques, la publicité, la mode et les compétitions sportives, la photographie de presse et le culte des stars de cinéma – autant de phénomènes qui apparentent les « feuilletons » de Siegfried Kracauer à des mythographies de la modernité. Dans ces essais et miniatures écrits pendant la République de Weimar pour la Frankfurter Zeitung, se croisent le regard du flâneur explorant la nouvelle vie urbaine et celui du critique de films qui fut un passeur entre sciences sociales, littérature et cinéma. Avec son ami Walter Benjamin, Kracauer a été l'un des premiers à saisir combien déchiffrer la culture de masse et ses nouveaux rituels de la distraction, c'était poser les conditions d'une critique de la fantasmagorie sociale et du mythe techniciste contemporain.



Le lieu qu'une époque occupe dans le processus historique se détermine de manière plus pertinente à partir de l'analyse de ses manifestations discrètes de surface, qu'à partir des jugements qu'elle porte sur elle-même.

Siegfried Kracauer

