Martin Crimp, Cyrano

Traduit de l'anglais par Fabrice Melquiot

Cyrano est une libre adaptation du Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, une des plus célèbres pièces du répertoire français. Dans ce triangle amoureux où la verve et la beauté s’affrontent pour séduire Roxanne, Cyrano incarne le génie du mot d’esprit, avec panache et désespoir, face à Christian, très beau mais incapable d’aligner trois mots. Si Martin Crimp observe la trame narrative de cette pièce classique aux tirades devenues cultes, sa version déploie une langue moderne et inventive, proche de la poésie parlée : son Cyrano est marginal, sauvage et cash, un idéaliste en colère, sans doute l’une des plus belles figurations du poète, que révèle la traduction sur mesure de Fabrice Melquiot.

En fin observateur de la mécanique implacable du désir et de la torture qu’il induit, Martin Crimp dépeint ici les ravages d’un amour qui ne se vit que dans les mots.

