François Brunet, Hector Berlioz, épistolier, journaliste, librettiste et mémorialiste

Le corpus des textes écrits par Hector Berlioz au long de sa vie est considérable : nombreuses lettres, quelque 6 000 pages d’articles de critique musicale, des nouvelles, des Mémoires, et aussi les livrets de plusieurs de ses ouvrages lyriques. La présente étude montre la richesse de ce corpus, sa variété, son inventivité verbale, son lyrisme, sa sentimentalité dans le cas des lettres intimes, son ironie et son humour vengeurs dans les textes critiques, tous révélateurs du génie de cet esprit supérieur et de son talent d’écrivain.

François Brunet, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, maître de conférences HDR honoraire de l’Université Paul-Valéry de Montpellier est l’auteur de nombreuses études sur les écrivains de l’époque romantique et notamment d’un Théophile Gautier et la musique qui a été récompensé par l’Académie française.

