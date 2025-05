Georges Darien, La Viande à feu, drame en quatre actes (1907)

Dans le second XIXe siècle, la révolution industrielle change le rapport au travail et à la question sociale. Les usines se développent et la main-d'œuvre ouvrière est un maillon essentiel dans la France industrielle, celle des travailleurs du fer qui œuvrent à la lueur des hauts-fourneaux, des travailleurs de l'industrie textile dans le Nord, confrontés à l'enfer des tisseurs, et des travailleurs du feu, avec leurs cueilleurs et leurs souffleurs.

Cet univers des ouvriers verriers sert de cadre à une pièce inédite de Georges Darien: La Viande à feu (1907). À la tâche, on ne trouve pas simplement des adultes, mais des enfants affrontant la violence des patrons, la faim, l'indignité, et les brasiers des fours, des enfants en somme devenus de la " viande à feu ". C'est dans ce contexte que Georges Darien, dramaturge de sensibilité anarchiste, choisit de mettre en scène une enfance sacrifiée, tout en prenant soin d'associer ce motif révoltant à d'autres thématiques: la fausse philanthropie, le bourgeois sans scrupule pour qui seul compte l'argent, le prêtre devenu un " monstre en soutane " œuvrant à de basses besognes – esclavagisme, complicité d'attentats à la pudeur.

À travers une pièce qui emprunte à la société du début du XXe siècle, qui lui est contemporaine, Darien esquisse la peinture d'une " Comédie Inhumaine " ouvrière, manière pour lui de proposer un nouveau " Théâtre Social ", théâtre qui questionne et qui tout à la fois fait date, tant pour ce qui est du ton adopté que des rapports qu'il entretient avec le genre dramatique.

Sommaire

Contextes, Aurélien Lorig

Texte

Georges Darien, La Viande à feu

Postface, Aurélien Lorig

Études critiques

Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, " Il faut conclure " : le théâtre d'Octave Mirbeau, un modèle pour La Viande à feu ?

Loïc Le Sayec, " Un prêtre ! ... Vous me faites mourir de rire ! " : l'abbé Pandolle, prêtre " rosse "

Amélie Auzoux, La Viande à feu, une pièce qui déton(n)e ?

Florence Fix, Une bien mauvaise bienfaisance : usages de la philanthropie chez Georges Darien

Maxim Görke, Le discours agonique dans La Viande à feu de Georges Darien

Bibliographie sélective

Index des noms propres

Présentation des auteurs