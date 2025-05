René Lefèvre, Rue des Prairies

Préface d'Édouard Jacquemoud

Après onze mois passés sur un chantier naval au Maroc, le contremaître Henri Neveux revient dans sa mansarde de la rue des Prairies, en apprenant que sa femme Yvonne a accouché d’un enfant qui n’est pas le sien. Aucune explication orageuse ne s’ensuit, mais les époux se murent dans un épais silence, vivant comme deux étrangers sous le même toit. Rien ne semblera pouvoir les réconcilier, ni même adoucir leur peine, si ce n’est l’amour et la persévérance de Fernand, leur fils non désiré. Derrière ce qu’il serait convenu d’appeler un drame familial, se trouve un récit tout aussi drôle qu’émouvant, dans lequel l’écrivain René Lefèvre rend un merveilleux hommage à l’esprit gouailleur des milieux populaires parisiens. Ce roman sera d’ailleurs porté à l’écran en 1959 et offrira à Jean Gabin l’un des grands rôles de sa carrière, grâce à des dialogues taillés sur mesure par Michel Audiard.

Jeune premier du cinéma français des années 1920-30 devenu plus tard acteur excentrique, René Lefèvre (1898-1991) a tourné avec les plus grands (Duvivier, Melville, Renoir…). Scénariste et écrivain, il est aussi l’auteur de plusieurs romans dans lesquels, selon Roger Martin du Gard, « le style est parfait, à la fois châtié, juteux à souhait, plein de verve, de sourires, de trouvailles impayables ».