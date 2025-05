Audre Lorde, Contrechant

Traduction : Collectif Cételle

Illustrations : Maya Mihindou

Postface : Maboula Soumahoro

​Militante, prophétique, brûlante, sensuelle : la poésie d’Audre Lorde est une explosion en plein coeur.

Ses poèmes rageurs, joyeux, âpres, érotiques sont ceux d’une traversée...

Traversée d’une vie de femme, Noire, mère, amoureuse, amie, féministe, lesbienne.

Traversée d’une époque et de ses luttes qui font tant écho au présent.

Traversée d’un travail poétique qui affûte la forme de ses mots et de ses idées.

Née à Harlem, fille d’immigrés caribéens, Audre Lorde refuse d’être réduite au silence. Bibliothécaire, enseignante, éditrice, essayiste et poétesse, elle encourage sa vie durant les femmes à « transformer le silence en parole et en acte », à puiser au coeur de leurs expériences, de leurs émotions les plus profondes, pour les sublimer grâce à l’écriture.

Diplômée de l’université de Columbia, elle est professeure invitée de la Freie Universität de Berlin, donne des conférences à Zurich et acquiert dans les années 1980 une renommée importante en Europe.

D’une maîtrise stylistique impeccable et d’une grande force de conviction, les écrits et les discours de Audre Lorde, ont défini et inspiré les féministes américaines, lesbiennes, afro-américaines des années 1970 et 1980.