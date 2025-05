Anaïs Nin, Collages

Préface de Henry Miller.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Roselyne Eddé.

Jeune Viennoise installée à Malibu, animée d’un grand sens de l’observation, Renate est, selon l’une de ses amies, « la femme la plus libre qu’elle connaisse ». Autour d’elle gravitent de nombreux personnages, dont les portraits, en apparence sans liens entre eux, forment une somme poétique et fascinante : Henri, le chef cuisinier ; Varda, l’artiste grec et sa fille adolescente ; Nobuko, l’actrice ; le consul français à Hollywood... Tous se croisent sous le regard de Renate, ciment qui maintient les pièces, tour à tour fragmentaires et complètes, ensemble. Publié pour la première fois en 1964, Collages témoigne du style onirique et introspectif d’Anaïs Nin et de son acuité psychologique. Considéré par certains comme un ensemble de vignettes et par d’autres comme un roman, ce livre est une œuvre atmosphérique inclassable.