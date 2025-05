Auguste-Louis-Désiré Boulé et Parisot, Le Noir d'Aïoumbo ou Le prix de vertu (éd. Barbara T. Cooper)

Était-on prêt, en 1832, à voir un personnage africain ou afrodescendant se venger des horreurs de la traite et de l’esclavage sans subir des punitions atroces ou être mis à mort ? De nombreux textes narratifs produits dans la première moitié du XIXe siècle – dont l’Atar-Gull d’Eugène Sue qui inspire cette pièce – suggère que cela était possible.

Mais au théâtre, voir châtier un Blanc, qui se dit « bon » pour ses esclaves tout en profitant des lois qui lui permettent de se défaire d’eux quand ils ne sont plus capables de travailler, était sans doute plus difficilement supportable, surtout si le Noir vengeur de sa famille et de sa « race » articule à plusieurs reprises ses mobiles, fait preuve d’intelligence et d’agentivité et réussit à tromper même l’Académie française. Le Noir d’Aïoumbo de Boulé et Parisot obligeait les spectateurs à regarder cette réalité en face et, partant, à imaginer la fin du système colonial basé sur le travail servile et un Code légal qui favorisait certaines personnes aux dépens d’autres.

Table des matières

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Une autre adaptation d’Atar-Gull … … … viii

Une pièce plus « percutante » … … … xi

Un prologue qui explique tout … … … xii

Justice ! et vengeance ! … … … … xiv

Des péripéties dramatiques et des « clous » sidérants … xvi

Une conclusion accélérée et ironique … … xix

Des traumatismes physiques et psychiques … … xx

Un autre dénouement de la pièce … … … xxi

Conclusion … … … … … xxii

NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxiii

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxv

LE NOIR D’AÏOUMBO OU LE PRIX DE VERTU … 1

Personnages du Prologue … … … … 3

Prologue : Le Chemin du gibet … … … 5

Personnages … … … 7

ACTE PREMIER … … … … 23

1er tableau … … … … … 23

2e tableau … … … … … 35

ACTE DEUXIÈME … … … … 51

3e tableau … … … … … 51

4e tableau … … … … … 67

ACTE TROISIÈME … … … … 83

5e tableau … … … … … 83

6e tableau … … … … 93

ANNEXES … … … … … 101

1 : Un autre dénouement … … … … 103

2 : Extraits tirés de Trois mois à la Jamaïque … … 109

3 : Comptes rendus … … … … 127

4 : Parisot, un co-auteur mystérieux … … 141

TABLE DES MATIÈRES … … … … 143