Fortunato Israël, Repenser la traduction littéraire. Essais critiques

Édition établie par Jean-Yves Masson et Freddie Plassard. Préface de Jean-René Ladmiral.

Alors que la Théorie Interprétative de la Traduction fondée par Danica Seleskovitch et Marianne Lederer a d’abord été élaborée en vue de la formation des interprètes, dont le travail vise avant tout à l’efficacité pratique, l’apport de Fortunato Israël, angliciste de formation et auteur d’une thèse sur les traductions françaises de Shakespeare, a consisté à élaborer des concepts et des procédures prouvant que cette théorie reste pertinente en matière de traduction littéraire.

En littérature, la forme revêt une importance primordiale : une oeuvre ne saurait se réduire à la transmission d’un message. Avoir à tenir compte de l’union étroite de la forme et du sens oblige donc le traducteur à prendre des risques et à faire preuve de créativité. Selon quelles démarches, quelles règles et dans quelles conditions ? C’est ce qu’expose ce livre dont l’auteur, opérant un choix dans ses nombreux travaux, avait arrêté le plan peu avant sa disparition. Les concepts qu’il élabore ici sont au coeur de la traductologie moderne et de l’enseignement de la traduction.

Fortunato Israël (1939-2023), traducteur littéraire, professeur à l’université Sorbonne-Nouvelle (Paris III), a dirigé l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ÉSIT) de 1999 à 2007. On lui doit notamment la découverte en France de l’oeuvre du romancier américain Jason Goodwin, et la traduction du chef-d’oeuvre de Jerzy Kosinski, L’Ermite de la 69e rue.

Jean-Yves Masson, né en 1962, écrivain, critique et traducteur, enseigne la littérature comparée à l'université Paris-Sorbonne. On lui doit une trentaine de traductions de l’anglais, de l’allemand et de l’italien. Il a consacré de nombreuses études à la poésie et au théâtre modernes et contemporains. Il est le promoteur, avec Yves Chevrel, d’une Histoire des traductions en langue française en cours de publication aux éditions Verdier. Avec Jean-René Ladmiral, il anime depuis plusieurs années à la Sorbonne un séminaire consacré à l’histoire et à la théorie de la traduction.

Jean-René Ladmiral, né en 1942, germaniste, traducteur et philosophe, a enseigné à l'Université Paris X Nanterre et à l’Université de Genève et est aujourd’hui professeur à l’ISIT (Institut de management et de communication interculturels de Paris). Traducteur de Kant, de Jürgen Habermas, d’Adorno, il est notamment l’auteur de Traduire : théorèmes pour la traduction (Gallimard, coll. Tel), et d’un très grand nombre d’articles de référence qui font de lui l’un des fondateurs de la traductologie.

Sommaire

Préface de Jean-René Ladmiral



PREMIÈRE PARTIE

LE SENS : DESSUS-DESSOUS

Chapitre I. Souvent sens varie : le traducteurface à « l’instabilité » du sens

Chapitre II. Sens, forme, effet : pour une approche communicative de la traduction littéraire

Chapitre III. Shakespeare en français : être ou ne pas être ?

Chapitre IV. La trace du lien en traduction

Chapitre V. Lost In Translation : La notion de déficit en traduction



DEUXIÈME PARTIE

LA DISSIMILATION DES IDIOMES : L’ABANDON DU LOGOS INITIAL

Chapitre VI. Quid de la déverbalisation en traduction littéraire ?

Chapitre VII. Traduction littéraire et théorie du sens

Chapitre VIII. La notion d’intraduisibilité : mythe ou réalité ?

Chapitre IX. Limites du transfert culturel en traduction



TROISIÈME PARTIE

DIRE AUTREMENT : LA RENAISSANCE DU TEXTE

Chapitre X. Pour une nouvelle conception de la traduction littéraire : le modèle interprétatif

Chapitre XI. Traduction littéraire : l’appropriation du texte

Chapitre XII. La plénitude du texte

Chapitre XIII. La créativité en traduction ou le texte réinventé

Chapitre XIV. Le traitement de la forme en traduction

Chapitre XV. Traduction littéraire : quels paramètres pour quelle évaluation ?

Chapitre XVI. Voltaire, traducteur de Shakespeare

Chapitre XVII. Pourquoi il faut retraduire les textes littéraires : le cas Shakespeare en France



Appendice. Une théorie en mouvement : bilan (provisoire) des acquis de la Théorie Interprétative de la Traduction

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES