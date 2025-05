Giorgio Bassani, Une ville de plaine

Préface d’Angela Siciliano

Il est toujours instructif et émouvant d’assister à l’entrée en littérature d’un écrivain, surtout s’il devient l’une des voix majeures de la littérature de son pays, comme c’est le cas de Giorgio Bassani. Le spécialiste de l’auteur découvrira dans ces premiers textes la naissance d’une écriture, encore perméable aux influences des œuvres aimées, au premier rang desquelles La Recherche du temps perdu de Proust. On décèle dans ces nouvelles une petite musique qui annonce le style de la maturité narrative : une attention remarquable aux détails apparemment insignifiants de l’existence et la perception étonnée que les sentiments, les plus profonds parfois, s’étiolent avec le temps. Mais la mémoire, nourrie par l’émotion de côtoyer les êtres du monde d’autrefois, permet de reconstruire l’archéologie familiale, comme le prouvera magistralement le chef-d’œuvre inégalé de Bassani : Le jardin des Finzi-Contini.

Les cinq courtes nouvelles et la poésie écrits à la fin des années Trente et réunis dans Une ville de plaine, recueil publié en 1940 et jusqu’alors jamais traduit en français, explorent un territoire à la fois géographique – Ferrare et ses alentours –, sociologique – les petites gens aux rêves étriqués qui se dégonflent trop vite sous l’effet d’une existence routinière – et littéraire : le provincialisme et son envers – l’aspiration à une élévation sociale – qui constituent les grands thèmes des auteurs que Bassani fréquente et aime. Lire aujourd’hui ces textes des origines, c’est déchiffrer les premières partitions d’une œuvre qui a profondément marqué la littérature italienne de l’après-guerre.