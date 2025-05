Bernard de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes (Bac 2026)

Dossier par Astrid Chauvineau

Au cœur d’un jardin, à la nuit tombée, un philosophe féru d’astronomie s’entretient avec une jeune marquise curieuse d’étoffer ses connaissances sur les mondes supraterrestres. D’hypothèses en démonstrations, l’échange appuie les thèses de Copernic qui placent le Soleil au centre de l’univers.

Fontenelle parie qu’une atmosphère galante est propice à la science. Au fond, ne s’agit-il pas de cultiver avant tout le désir de savoir ?



TOUT POUR COMPRENDRE

• Notes lexicales

• Biographie de l’auteur

• Contexte historique et culturel

• Genèse et genre de l’œuvre

• Chronologie et carte mentale

LE GOÛT DE LA SCIENCE

• Analyse du parcours

• Le parcours dans l’œuvre

• Groupement de 6 textes

• Histoire des arts

VERS LE BAC

• 5 explications linéaires guidées

• Sujets de dissertation, de contraction de texte et essai et de commentaire guidés

• Parler de l’œuvre en entretien

• Termes d’analyse littéraire

• Méthodologie

