Pierre Alexis de Ponson du Terrail, Les Drames de Paris IV. Le Club des valets-de-coeur (Tome 2)

2e volet des Drames de Paris, après L'héritage mystérieux paru en octobre 2024.

Les machinations du Club des Valets-de-Cœur sont sur le point d'être révélées. Pourtant, Andréa, accompagné de son disciple Rocambole, compte toujours mener à bien sa vengeance contre son demi-frère. Mais Baccarat, qui est la seule à avoir découvert son double-jeu diabolique, s'engage dans une lutte sans merci pour révéler son vrai visage. Entre Andréa et Rocambole, qui du maître ou de l'élève finira par triompher ? Révélations, duels et coups de théâtre s'enchainent jusqu'à un final... rocambolesque !



Les drames de Paris, publiés à partir de 1857, sont l'un des plus célèbres romans-feuilletons. Cette saga au succès phénoménal est une plongée captivante dans le XIXe siècle. Elle marquera la mémoire littéraire et populaire grâce aux aventures de son personnage emblématique : Rocambole.

Le Club des Valets-de-cœur – en deux tomes – est son second volume.