Pierre Alexis de Ponson du Terrail, Les Drames de Paris III. Le Club des valets-de-coeur (Tome 1)

2e volet des Drames de Paris, après L'héritage mystérieux paru en octobre 2024.

Quatre ans après les événements de L'Héritage mystérieux, le maléfique Andréa semble s'être repenti et est parvenu à regagner la confiance de son demi-frère, Armand. Celui-ci lui confie la direction de la police secrète qu'il a fondée dans le but de lutter contre l'association criminelle du Club des Valets-de-cœur. Or, Andréa, alias sir Williams, est justement à la tête de cette organisation de malfaiteurs... Aidé de son lieutenant Rocambole et de la courtisane Turquoise, il compte bien se venger de ceux qui ont causé sa perte. Mais Baccarat, qui est passée du côté du bien, ne compte pas les laisser faire...



Les drames de Paris, publiés à partir de 1857, sont l'un des plus célèbres romans-feuilletons. Cette saga au succès phénoménal est une plongée captivante dans le XIXe siècle. Elle marquera la mémoire littéraire et populaire grâce aux aventures de son personnage emblématique : Rocambole.

Le Club des Valets-de-Cœur – en deux tomes – est son second volume.