Pierre Alexis de Ponson du Terrail, Les Drames de Paris. L'héritage mystérieux (Tome 1)

Premier épisode des Drames de Paris, roman-feuilleton qui passionnera les lecteurs à travers de nombreux volumes mettant en scène les aventures du célèbre Rocambole, L'héritage mystérieux (en deux tomes) voit s'affronter deux frères ennemis : Armand de Kergaz, " le bienfaiteur des infortunés " et le vicomte Andréa, " le génie du mal ".

Le premier enjeu de cette lutte qui perdurera au-delà de cet épisode initial : l'héritage d'un riche vieillard qui, sur son lit de mort, charge Armand de retrouver sa fille qu'il a abandonnée avant sa naissance. Mais Andréa, qui se fait passer pour le baron irlandais Sir Williams, va tout mettre en oeuvre pour épouser la jeune héritière, qui ignore alors tout de ses origines, et ainsi mettre la main sur cette fortune.

Aidé par la courtisane Baccarat, Andréa/sir Williams n'hésitera pas à séparer et persécuter trois couples d'amoureux innocents, créant alliances perfides et complots pour parvenir à ses fins.

Des plaines de Russie, aux rues de Paris, en passant par la Bretagne, ce sont la figure du Bien et celle du Mal qui s'opposent à travers combat entre ces deux frères ennemis.



Ce texte extrêmement vivant, mêlant roman de capes et d'épée, histoires d'amour, mystère et récit d'aventures captive le lecteur et dessine de nombreux personnages qui marqueront la mémoire littéraire, dont le plus célèbre restera le fameux Rocambole, que l'on voit apparaître dans ce premier épisode, dans un rôle secondaire, sous les traits d'un jeune voyou de douze ans.