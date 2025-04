Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide

Édition de Michèle Le Dœuff

Traduit de l'anglais par Michèle Le Dœuff, Margaret Llasera

Francis Bacon (1561-1626), philosophe et homme politique, auteur du Novum Organum, laisse à sa mort une Atlantide inachevée, que son secrétaire s’empresse de publier.

La Nouvelle Atlantide : le rêve d’une société par et pour la science ; le premier tracé – utopique – de ce qu’on nommera plus tard l’État-providence ; une île des mers du Sud où se combinent les souvenirs de l’Ancien Testament et le projet d’une épistémologie neuve que Bacon cherchait à promouvoir ; une description de parcs zoologiques qui semble inaugurer la science-fiction ; une fête de la Famille où l’on vénère un père prolifique tandis que la mère reste cachée...

Le philosophe, qui avait pensé une organisation collective de la recherche, en décline ici les attendus éthiques, politiques et surtout imaginaires.

