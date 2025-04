Romain Gary, Johnnie Cœur

Première parution en 1961.

Édition de Maxime Decout.

Johnnie Cœur, jeune Texan ayant fui sa région natale, mène une vie misérable à New York. Cet idéaliste désenchanté décide d’entamer une fausse grève de la faim et de la médiatiser. Le succès ne se fait pas attendre : des foules fanatisées se pressent pour acclamer ce nouveau Gandhi qui s’oppose au matérialisme de la société de consommation et à toute forme de discrimination dans le monde.

Johnnie Cœur (1961), avec son humour décapant, est une fable sur l’idéalisme et une satire acerbe du capitalisme américain de la fin des années 1950. À travers l’imposture de son antihéros, elle dénonce une société du spectacle où la médiatisation des grandes causes humanistes contribue à leur dévoiement.

