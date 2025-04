Eugène Sue, Latréaumont.

En 1837, suite à sa ruine financière, Eugène Sue doit revenir au roman qu’il a abandonné quatre ans plus tôt pour se consacrer à son Histoire de la marine. Écrivain dilettante, il doit à présent gagner sa vie de sa plume. Latréaumont inaugure cette carrière d’écrivain professionnel. Le roman ne fut pas publié en feuilleton, son succès en librairie revêt donc une importance capitale. À la lecture des documents nécessités par son Histoire de la marine, Eugène Sue s’est fait une idée très négative du « Grand Roi ». Il sait que le portrait malveillant qu’il en brosse dans son roman va soulever des polémiques dans la presse comme dans les salons aristocratiques dans lesquels il est reçu. Ouvrage plus historique que romanesque, Latréaumont relate le complot ourdi en 1674 par Gilles Duhamel de Latréaumont et le chevalier de Rohan pour renverser Louis XIV. Pour ce premier roman historique, Eugène Sue met le romanesque au service de l’Histoire : exceptées quelques silhouettes, Latréaumont est en effet un roman dépourvu de personnages fictifs. Les péripéties y sont historiquement justifiées par de longues notes de bas de page et complétées par des pièces justificatives en fin de volume. Cette conception du roman historique, déjà présente dans l’Histoire de la marine, sera diversement appréciée. Eugène Sue fait preuve dans Latréaumont d’une hostilité à l’encontre de Louis XIV qui s’intensifiera bientôt dans Jean Cavalier, roman historique traitant de la révolte des camisards.

Texte intégral publié par et avec une présentation de Jean-Pierre Galvan

Jean-Pierre Galvan est spécialiste de la vie et de l’œuvre d’Eugène Sue. Il a publié, chez Honoré Champion en cinq volumes sa Correspondance générale (2010-2023) et, en deux tomes, celle reçue lors de la publication en feuilleton des Mystères de Paris (L’Harmattan, 1998). On lui doit aussi la réédition d’Aventures d’Hercule Hardi (L’Harmattan, 2020) ainsi que l’édition du manuscrit d’une version inédite des premiers chapitres des Mystères de Paris, sous le titre Eugène Sue et ses « Mystères » (Encrage, 2018). Depuis le début de l’année 2024, il s’occupe de la réédition aux éditions Honoré Champion, des principaux romans méconnus d’Eugène Sue.

