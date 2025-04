Antoine Biscéré, Jean de La Fontaine et la fable ésopique. Genèse et généalogie d'un filiation ambiguë

Au seuil de ses Fables, La Fontaine affirme qu’il « chante les héros dont Ésope est le Père ». Souvent prise pour argent comptant, cette généalogie affichée a conduit la critique à envisager la composition des Fables dans le cadre d’un face-à-face schématique entre le « Père » supposé du genre et son Fils incarné dans la France du Grand Siècle. Après un examen approfondi de l’origine et de la nature du corpus des fables dites d’Ésope et de la biographie fictive du fabuliste grec (Vie d’Ésope), le présent ouvrage analyse la réception et la transmission de ces textes aux XVe, XVIe et XVIIe siècles : cet examen révèle que la filiation apparemment directe, évidente et sans médiation entre l’inventeur légendaire de l’apologue et son héritier majeur demande une révision de nos préjugés critiques, à la lumière de l’archéologie d’un modèle, d’un genre et d’une tradition qui s’avèrent d’une complexité et d’une diversité que La Fontaine lui-même ne soupçonnait peut-être pas, mais qui promet à l’analyste moderne la révélation d’un mode d’invention et de réception du genre fable beaucoup plus ouvert, fluide, voire confus, que ne le laisserait supposer l’annotation actuelle des éditions du fabuliste français.

Agrégé des Lettres modernes, docteur en littérature française, Antoine Biscéré enseigne à l’université Côte d’Azur (Nice). Secrétaire général de la Société des Amis de Jean de La Fontaine, il a publié une trentaine d’articles sur l’œuvre de La Fontaine et sur l’histoire de la fable depuis l’Antiquité.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

