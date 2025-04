Adrien Bosc, L'invention de Tristan

« Un conte moderne : il était une fois un écrivain américain sans le sou, trimballant un manuscrit refusé par tout ce que la côte Est compte d’éditeurs, qui trouve attache à Paris. Il rencontre une jeune femme dont il tombe amoureux. Elle est la fille d’un écrivain français dont il ne connaît ni les livres ni l’importance. Un jour, le père tombe sur le manuscrit du jeune homme, le transmet à son propre éditeur, et contre toute attente l’évidence littéraire écarte les doutes. Le livre est traduit. Ironie du sort, ceux-là mêmes qui l’avaient refusé dans son pays se l’arrachent. »

Voici la légende que Zachary, Américain en vadrouille à Paris, ignore jusqu’au jour où il tombe par hasard sur un exemplaire du Seigneur des porcheries de Tristan Egolf.

Comment écrire le portrait d’un écrivain filant comme un météore ? De Paris à Lancaster, Pennsylvanie, des couloirs labyrinthiques d’une maison d’édition aux blocs venteux d’Alphabet City, d’une souffrance d’être né à une souffrance de vivre, Zachary s’improvise détective littéraire et reconstitue un destin où tout est vrai mais tout est roman.

Feuilleter l'ouvrage…

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La tentation de la page blanche", par Cécile Dutheil de la Rochère (en ligne le 19 avril 2025)

Comme souvent les hommes de lettres, Adrien Bosc avance masqué. On le pensait éditeur, on le découvrit écrivain et L’invention de Tristan est son quatrième récit. C’est une histoire vraie, triste, récente, une histoire d’édition, de littérature et de folie. Elle commence à Paris, sur les quais de la Seine, puis bascule dans les profondeurs de l’Amérique au tournant du siècle. Né en 1971, Tristan Egolf s’est suicidé le 7 mai 2005 à 33 ans. Il laissait trois romans, dont Le Seigneur des porcheries, une comète dont la queue n’en finit pas de briller : légende, mythe, mirage ? Il est certain que L’Invention de Tristan contribue à nourrir la légende.