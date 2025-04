Jérôme Thélot, Dits & Entretiens de Bram van Velde

Les Dits et Entretiens, ici pour la première fois rassemblés, donnent à lire les propos tenus par Bram van Velde à des amis, à des critiques, à toute personne qui a pu s’entretenir avec lui ou noter un fragment de sa parole extraordinaire, tels qu’on peut les lire ou les entendre dans des documents retrouvés. Leur présentation dans l’ordre chronologique fait valoir la fidélité du peintre à sa pensée profonde, et vérifie ce que disait de lui l’écrivain Charles Juliet : « Pas une seule fois je ne l’ai entendu énoncer une chose fausse, contestable, inadéquate, ou simplement approximative. »

L’essai introductif, Le palimpseste et le commencement, fait valoir l’étrangeté radicale des tableaux parfaitement muets qu’a laissés cet artiste sans antécédent ni successeur, et répond à l’appel sauvage, insistant, dont ils retentissent au plus intérieur de nos consciences. Les analyses proposées par Jérôme Thélot, étayées sur les propos du peintre, élucident les conditions et les motifs ayant déterminé l’oeuvre énigmatique de Bram van Velde et la pensée sensible qui s’y convie.

On sait que c’est sur le fond de son inaptitude au discours et de sa pudeur intransigeante que Bram van Velde a prononcé des phrases étonnantes, parmi les plus inspirées qui aient jamais été dites sur la peinture. Voici encore le témoignage de Mason : « Parce qu’elles ne sont pas préméditées, ses paroles constituent dans l’urgence simple, presque naïve, d’une sincérité totale les plus justes considérations sur le travail du peintre. »

