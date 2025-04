Les revues théâtrales de fin d'année

La revue est un genre comique, satirique et musical, né au début du XIXe s., qui connaît un développement et un succès grandissants. Elle présente aux spectateurs des théâtres de genre, aux alentours des étrennes, un défilé rétrospectif et allégorique, en chansons, des actualités de l’année écoulée, sous la conduite de personnages-types, le compère et la commère. Proche de la féerie, la revue fait appel au spectaculaire de la mise en scène et de la chorégraphie, et à la séduction de son personnel féminin, qui fait une grande part de son attrait. Dans La Revue théâtrale de fin d'année en France au XIXe siècle. Un spectacle de l'ère médiatique, Romain Piana regarde la revue comme une représentation sociologique directe de l’esprit du XIXe s. ; le genre renseigne sur les émotions et les engouements des Parisiens ; il est surtout le reflet de l’univers de la presse, dont les auteurs s’inspirent, y puisant la matière d’actualité mais aussi un réservoir d’images et de formes. Véritable spectacle de l’ère médiatique, la revue préfigure nombre de divertissements du XXe s. : music-hall, cabaret mais également variétés télévisuelles. Fabula donne accès au sommaire en ligne via Cairn…