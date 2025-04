Louis Aragon, Essais critiques

D’Une vague de rêves, en 1924, à Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, ce volume regroupe l’essentiel d’une part méconnue de la création d’Aragon, son œuvre critique. Le parcours est chronologique, et jalonné de massifs marquants, comme la provocation surréaliste du Traité du style (1928), la longue songerie érudite des Chroniques du bel canto, ou J’abats mon jeu (1959), qui analyse les liens entre le roman et l’histoire. La tentation autobiographique est partout présente. L’ensemble forme le portrait d’un immense lecteur qui chemine en compagnie de Stendhal, Hugo, Colette ou Barrès, Chateaubriand ou les troubadours, Guillevic ou Eluard, Marceline Desbordes-Valmore, Racine ou Rimbaud. Parmi les textes non recueillis auparavant, la « Préface à Maldoror » de 1922 inaugure un long dialogue avec Lautréamont, tandis que l’important discours de 1977, « D’un grand art nouveau, la recherche », accompagne le legs des manuscrits d’Aragon « à la nation française ».

Traversant toutes les périodes d’un génie multiple, exhibant les tensions entre les esthétiques dont il se réclame successivement, les Essais littéraires en présentent ainsi la forte unité, celle d’une écriture en liberté, somptueusement digressive, qui ramasse dans ses plis et détours toute une histoire littéraire que nul peut-être n’aura su ainsi, jusqu’au vertige, explorer.

Sommaire

Une vague de rêves Traité du style Textes 1922-1931 Pour un réalisme socialisteSaint-Pol Roux ou l'Espoir Pour expliquer ce que j'étais Chroniques de la pluie et du beau temps Chroniques du Bel Canto Avez-vous lu Victor Hugo ? Hugo, poète réaliste Le neveu de M. Duval Textes 1938-1953 La lumière de Stendhal J'abats mon jeu Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit Textes 1957-1977.