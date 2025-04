Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire. (Bac 2026)

Édition Laurent ANGARD et Julie CHABROUX-RICHIN - Ivan GROS - Illustrateur

Ce Discours entend penser l’impensable : comment des hommes, en nombre, peuvent-ils accepter de se soumettre à un seul, qui leur est néfaste ? Au XVIe siècle, Étienne de La Boétie s’attelle à résoudre ce paradoxe et à éclairer ses contemporains dans un texte aussi incisif que percutant.

Aujourd’hui, cette œuvre continue de questionner notre rapport au pouvoir et de nourrir notre réflexion sur les mécanismes d’oppression. Conduite par l’idée puissante selon laquelle la liberté est inhérente à la nature humaine, elle nous invite à nous interroger sur les moyens de la défendre et de l’entretenir.

Le texte intégral dans une transcription de référence modernisée, avec :

UNE ENTRÉE PAR LA BD

UN DOSSIER COMPLET SPÉCIAL BAC :

– La fabrique du texte : présentation de l’auteur, de l’œuvre et de l’histoire littéraire dans laquelle elle s’inscrit

– L’atelier de lecture : études d’ensemble, explications de texte guidées, activités d’appropriation, entraînement aux épreuves écrites et à l’entretien oral du bac

– Résonances et rebonds : groupement de textes en lien avec le parcours associé et histoire des arts

UN CAHIER PHOTOS COULEUR